martedì 20 Ottobre 2026

Incidente sul lavoro in una cava a Taranto: operaio perde il braccio, si tenta l’impossibile per reimpiantarlo

L'arto della vittima, un 46enne, era rimasto incastrato in un nastro trasportatore. Indagini in corso sulle cause

Data pubblicazione: 20-10-2026 ore 17:20Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 17:22

BARI – Una equipe di medici del Policlinico di Bari tenterà il rimpianto del braccio del 46enne operaio vittima questa mattina di un incidente sul lavoro in una cava a Massafra, nel Tarantino. L’arto dell’uomo era rimasto incastrato in un nastro trasportatore.

Il pm ha disposto il sequestro dell’area. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali cause. A seguito dei primi soccorsi la vittima era stata trasferita all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove i sanitari hanno prestato le cure iniziali. Valutata la gravità delle lesioni si è deciso il trasferimento al policlinico barese, centro di riferimento nazionale per gli interventi di alta complessità nella ricostruzione e nel reimpianto degli arti.

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