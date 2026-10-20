Incidente sul lavoro in una cava a Taranto: operaio perde il braccio, si tenta l’impossibile per reimpiantarlo

BARI – Una equipe di medici del Policlinico di Bari tenterà il rimpianto del braccio del 46enne operaio vittima questa mattina di un incidente sul lavoro in una cava a Massafra, nel Tarantino. L’arto dell’uomo era rimasto incastrato in un nastro trasportatore.

Il pm ha disposto il sequestro dell’area. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali cause. A seguito dei primi soccorsi la vittima era stata trasferita all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove i sanitari hanno prestato le cure iniziali. Valutata la gravità delle lesioni si è deciso il trasferimento al policlinico barese, centro di riferimento nazionale per gli interventi di alta complessità nella ricostruzione e nel reimpianto degli arti.