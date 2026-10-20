Francia, parla lo studente-attivista: “Che shock, il coprifuoco a Parigi”

ROMA – A Parigi il coprifuoco “ha cambiato poco la vita quotidiana“, ma è stato da subito “destabilizzante sul piano psicologico”: lo sottolinea in un’intervista all’agenzia Dire Hugo A., 25 anni, dottorando in Economia all’università parigina Institut Mines Telecom. Sabato scorso lo studente era in piazza per manifestare contro il carovita e in favore del diritto allo studio.

Come ricorda il quotidiano Le Parisien, nella capitale le restrizioni sono state in vigore dalle 23 di ieri fino alle 6 di stamane nell‘Esplanade de la République e in tutte le strade di accesso meridionali al quartiere di Les Halles: da place Maurice Quentin a place Maurice Quentin fino all’incrocio con boulevard Sébastopol e da rue Rambuteau a boulevard Sébastopol fino ad allée André Breton.

“DAL GOVERNO UNA RISPOSTA DESTABILIZZANTE”

“Le misure hanno cambiato abbastanza poco la vita quotidiana, perché hanno riguardato solo alcuni quartieri ben delimitati”, le premessa di Hugo. “Proprio ieri sera, per esempio, ero al ristorante per un appuntamento legato ai miei studi e sono riuscito a tornare a casa senza problemi particolari: non ho avuto bisogno di utilizzare le linee della metropolitana toccate dalle restrizioni”. Ci sono poi valutazioni più generali. “Penso che la risposta del governo sia soprattutto destabilizzante sul piano psicologico”, sottolinea Hugo: “Vedere che alle rivendicazioni si risponde con misure di sicurezza, vietando l’accesso ai quartieri, ci riporta, in un certo senso, ai tempi del Covid”. I nodi sono anche politici. “Ci si chiede”, sottolinea Hugo, “se questa sia davvero l’unica risposta che il governo è in grado di dare alle rivendicazioni degli studenti delle scuole superiori e di una parte consistente della popolazione, dal momento che, secondo i sondaggi, il movimento gode di un ampio sostegno tra i francesi”.

SABATO PROSSIMO NUOVA PROTESTA DEI GILETS JAUNES

Sono giorni di interrogativi anche per chi protesta. “C’è la questione di come continuare a dimostrare di fronte a risposte sempre più securitarie, che rischiano di innescare una escalation”, sottolinea Hugo. “C’è poi il timore che siano introdotti altri coprifuoco o si arrivi fino a uno stato di emergenza che impedisca gli assembramenti e reprima così anche il diritto a manifestare”. Il coordinamento dei “gilets jaunes”, i gilet gialli, ha annunciato una nuova protesta per sabato prossimo. Secondo Hugo, che si concentra però sulle iniziative studentesche, “bisogna valutare quale sia l’interesse a proseguire il movimento se l’unica risposta dall’altra parte è autoritaria e repressiva e se nessuno ascolta le rivendicazioni”. Poche certezze e molti interrogativi, dunque. “Dobbiamo capire”, sottolinea il dottorando, “cosa si possa fare in concreto per cambiare le cose e come agire perché si trovi uno sbocco sul piano politico”.