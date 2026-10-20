Disordini a Milano, Fedez: “Non credete agli artisti ricchi, non c’è nessun noi”. Sui social la replica di Nayt e Marracash

ROMA – Le proteste e i disordini avvenuti nei giorni scorsi a Milano diventano dibattito nella scena rap italiana. A dire la sua c’è anche Fedez che, in un post condiviso con l’account Instagram di Pulp Podcast, condivide il suo punto di vista all’indomani del messaggio lanciato da Marracash.

“Conosco bene la parabola tipica del rap, che ti porta dal niente a esibire status symbol, perché l’ho vissuta tutta”, scrive l’artista nel messaggio firmato Federico Lucia. “Conosco la frustrazione di una casa brutta in periferia, di un lavoro o di una scuola del c*zz0, di non poterti comprare niente di bello. Conosco pure l’adrenalina di quando invece i soldi arrivano, la soddisfazione di poter far vedere agli altri dove sei arrivato. Quanto ti sei allontanato dalla palude”, aggiunge.

Andando dritto al punto della questione, il 37enne sottolinea: “Vedo anche artisti e personaggi pubblici che celebrano la protesta, ci si uniscono come se ne facessero parte, senza rendersi conto che esposti in quelle vetrine ci sono anche loro”.

E scrive ancora: “A promuovere quella idea di vita e di successo ci siamo noi. Siamo noi che andiamo alle sfilate, postiamo gli orologi di lusso, i viaggi e i vestiti. Ci sentiamo di rivendicare con orgoglio quello che abbiamo ottenuto e ve lo dice uno che in vetrina ci ha messo anche più del lusso”.

Le righe successive sono più critiche: “Sento dire che è giusto sfondare le vetrine da qualcuno che, alla prima della Scala, si è fatto fotografare con Beppe Sala, e mi vengono dei dubbi: perché non hai cagato in mezzo al palco mentre eri lì? Perché hai accettato di addomesticarti in quel momento? Perché era opportuno farlo, lo capisco. E ora perché sostieni il saccheggio? Perché oggi è opportuno fare questo, Questo lo capisco di meno”. In questi giorni, sui social Marracash non è stato il solo a esprimere la propria opinione. Tra i commenti arrivati quelli di Sayf e Nayt.

“I manifestanti non sono Pokémon da scagliare per il proprio tornaconto, per cercare di intercettare nuova audience”, ribadisce Fedez che aggiunge: “Alla fine della giornata il vostro rapper preferito tornerà in prima fila alle sfilate di Louis Vuitton e voi, dall’altra parte della vetrina, non vi accorgerete nemmeno che ad alimentare quell’odio di classe, in parte, è stato anche lui. Siamo stati anche noi”.

Per questo suggerisce: “Non credete ai proclami, non credete agli artisti ricchi che vi sostengono, non c’è nessun noi”. E scrive ancora: “Al vostro fianco non c’è nessuno”.

Su quest’ultime riflessioni, nei commenti del post, è arrivato il parere di Nayt. Il rapper – in gara nella scorsa edizione di Sanremo con “Prima che” – scrive: “Questa è una banalizzazione di un ragazzo disilluso che non sa cosa sia davvero l’amore e le sue contraddizioni. Perdonami se te lo dico ma questo cinismo che ti accompagna da tempo in tante cose non è lo specchio della realtà complessa in cui viviamo, non è tutto uno sfruttare per visibilità e per proprio tornaconto anche se evidentemente questo è il materiale di cui l’ambiente in cui stai si nutre e al quale sei abituato”.

“Ci sono persone, rapper inclusi, che si sentono ancora davvero vicine agli altri e che non sono tutti uguali e catalogabili come ‘i rapper’ e che nel loro vissuto, nelle loro contraddizioni, cercano un modo per avvicinarsi, tra i mille inciampi, persone che vedendo gli altri manifestare e alzare la voce tornano a credere a un cambiamento un po’ di più“, spiega l’artista, al secolo William Mezzanotte.

“E io a questo tuo messaggio non posso fare a meno di rispondere e dire che non sono d’accordo. Inoltre, se hai sempre promosso un certo stile di vita, essere più coerente di altri oggi non ti rende migliore di loro e non rende necessariamente questa la via più utile da percorrere. A volte è più utile e coraggioso accollarsi di essere incoerenti per qualcosa in cui si crede davvero, per un sentimento di vicinanza, per gli altri. C’è un noi, da qualche parte, e siamo qui a cercarlo, insieme”, conclude Nayt.

MARRACASH: “NON HO MAI INNEGGIATO ALLA VIOLENZA. AVER FATTO I SOLDI NON MI IMPEDISCE DI DESIDERARE UN MONDO PIÙ EQUO”

Sull’argomento è tornato anche Marracash che, in un nuovo post, sottolineando di non aver mai inneggiato alla violenza, riflette: “Quando questa violenza succede bisogna farsi delle domande. Cosa porta dei minorenni a mettersi il cappuccio e andare a rischiare di essere presi a manganellate o arrestati in centro? Pur nella follia del gesto sono sintomo di qualcosa. Di un fallimento della nostra società di cui tutti siamo responsabili. Ognuno darà la sua risposta ai motivi di questo fallimento, secondo la propria coscienza e, purtroppo, intelligenza”.

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Il rapper parla di “un risentimento crescente che sta maturando in tutti, un rigetto, un’insostenibilità della vita in questo paese e non solo”. Su questo punto aggiunge: “Per ora riguarda le classi più deboli e ai margini, le periferie e le seconde generazioni, ma sta crescendo anche nel ceto medio che manifesta pacificamente e gli stessi commenti sotto ogni post sono indice di questo malessere. Non dite che non li avete visti arrivare perché quest’onda si sta ingrandendo da un po’ e dovremo farci tutti i conti”.

Infine, Marra affronta “la retorica del tu hai i soldi, non puoi parlare”. Così spiega: “Ho visto i primi euro intorno ai 30 anni, ora ne ho 47, non sono ancora in pari. Ho faticato, lavorato e costruito partendo da meno di zero, mi sono fatto strada senza violenza pur venendo da un contesto violento, pago abbondanti tasse nel mio paese, anche per quelli che non possono o non le vogliono pagare. Dico il cazzo che voglio. Aver fatto i soldi non cancella più della metà della mia vita e soprattutto non mi impedisce di desiderare un mondo più equo e più giusto per tutti, né di lottare per questo”. Tra i commenti, i messaggi di altri artisti: Eros Ramazzotti, Madame, Gemitaiz, Tredici Pietro e Tedua. Quest’ultimo scrive: “La tua stoffa è di fottuto tessuto sociale”.