Caserta, 15enne accoltellato a scuola dopo una lite: arrestato un coetaneo

NAPOLI – É a disposizione dell’autorità giudiziaria il 14enne che ieri all’Istituto superiore “Vincenzo Corrado” di Pineta Mare a Castel Volturno (Caserta) ha accoltellato un compagno di classe di 15 anni al culmine di una lite. La vittima è stata ferita all’addome gravemente e, soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale e ricoverata in osservazione. L’aggressore, arrestato dalla polizia, è stato trasferito a Napoli, al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.

In risposta alla violenza di cui la scuola è stata teatro, studenti e genitori si sono resi protagonisti di una manifestazione spontanea accompagnata dallo slogan “Basta violenza“.

“Portare una lama nello zaino a 14 anni e usarla contro un compagno di classe non è solo un atto criminale: è il sintomo drammatico di un confine tra violenza di strada e luogo di formazione che si è del tutto dissolto“. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato campano di Avs a cui la mamma di uno studente del “Corrado” ha scritto per invitarlo a sostenere la loro protesta.

“I ragazzi – è il pensiero del parlamentare – hanno il pieno diritto di andare a scuola senza paura e le famiglie devono potersi fidare dei luoghi in cui mandano i propri figli. Non possiamo limitarci al bollettino dell’indignazione post-fatto o alle solite ricette giustizialiste”. Per Borrelli aspettarsi o pretendete che l’istituto scolastico “faccia da solo da scudo sociale senza risorse straordinarie” significa “condannarlo all’impotenza”. “Servono – conclude – interventi concreti immediati: un controllo rigoroso contro la facilità con cui i giovanissimi si procurano armi da taglio, ma soprattutto un presidio socio-psicologico e di mediazione permanente all’interno delle scuole a rischio”.