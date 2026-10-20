Un “imponente” schieramento di polizia e militari in strada: la Francia si prepara al prossimo sabato di proteste

ROMA – Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha denunciato – parlando all’Assemblea nazionale – in relazione ai disordini di sabato, uno schema insurrezionale pianificato da “piccoli gruppi di estrema sinistra e dell’ultra-sinistra”.

Lecornu ha anche annunciato che il dispositivo di polizia per le nuove manifestazioni previste sabato prossimo in Francia “sarà imponente”. Il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, ha confermato che saranno impiegate anche forze militari a supporto della polizia.

Nel suo intervento, il capo del governo ha anche riconosciuto che il dispiegamento degli agenti tre giorni fa era stato “troppo statico e non abbastanza mobile”.

Intanto arriva la seconda notte di coprifuoco in alcune zone di Parigi. Secondo un’ordinanza della prefettura, le restrizioni saranno in vigore dalle 23 di questa sera fino alle sei di domani mattina nelle aree intorno a place de la République e al quartiere di Les Halles.

Un’altra ordinanza della prefettura vieta “ogni assembramento non dichiarato” dalle 20 di questa sera fino alle sei di domani, in particolare nelle zone intorno all’Eliseo, all’Assemblea nazionale, al Senato, agli Champs-Élysées, a Châtelet, a place Vendôme e alle stazioni ferroviarie.