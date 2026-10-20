martedì 20 Ottobre 2026

Più Trump lo attacca, più Zelensky sale nei sondaggi: il 52% degli ucraini ha fiducia in lui

Secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, dopo il 10 ottobre (quando Trump ha chiesto agli ucraini di trovarsi un nuovo presidente) il suo tasso di approvazione è cresciuto di quasi il 10%

Data pubblicazione: 20-10-2026 ore 15:49Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 17:30

ROMA – Più Trump lo attacca, più Zelensky vede rafforzarsi il consenso in patria. Secondo l’ ultimo sondaggio dell’Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev (IISK), il tasso di approvazione del presidente ucraino resta invariato da un mese a questa parte. Ma dopo il 10 ottobre – quando cioè Trump si era rivolto agli ucraini dicendo che “è tempo che si trovino un nuovo presidente – i dati sulla fiducia in Zelenky sono aumentati di quasi il 10%.

Nello specifico, il 22% degli intervistati ripone in lui una fiducia “completa” e il 32% una fiducia “parziale”, riferisce l’istituto. Il sondaggio è stato condotto dall’8 al 16 ottobre su un campione rappresentativo di 1.031 persone. Il 41% non si fida di lui.

Ma tra l’8 e il 9 ottobre, il 43% degli intervistati si fidava del capo dello Stato, mentre il 52% non si fidava, osserva l’IISK. Invece “tra il 10 e il 16 ottobre, queste cifre sono diventate rispettivamente del 57% e del 39%”, riferendosi a un effetto di “unione nazionale” dovuto alla pressione esercitata dagli Stati Uniti.

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