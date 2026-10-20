martedì 20 Ottobre 2026

Furto da film alla Reggia Venaria, nella notte rubati 26 orologi antichi per 150 mila euro

I ladri erano almeno tre e sono entrati in azione intorno alle 2 di notte, nonostante gli allarmi: gli orologi erano contenuti in una teca antisfondamento nella Camera d'Udienza del Duca di Savoia

di Marcella PirettiData pubblicazione: 20-10-2026 ore 16:31Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 16:31

ROMA – Il furto, da manuale, è avvenuto in 60 secondi. Così i ladri – almeno tre – nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre si sono portati via dalla Reggia Venaria di Torino, una delle più prestigiose residenze sabaude, 26 preziosissimi orologi da taschino del Settecento, per un valore complessivo di circa 150mila euro. La notizia è stata data dalla stessa Reggia Venaria in una nota del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude pubblicata sul sito. Gli orologi sono stati rubati da una teca che è stata forzata. Non è chiaro come sia stato possibile, anche perchè si trattava di una teca antisfondamento. Al momento del ‘colpo’, era attiva la vigilanza armata e anche tutti i sistemi di allarme.

SISTEMI D’ALLARME TUTTI ATTIVI E FUNZIONANTI

Nella nota, il Consorzio afferma che tutti i sistemi di sicurezza erano attivi e funzionanti al momento del furto. L’impianto di allarme era regolarmente sottoposto a manutenzione e controlli periodici, mentre il servizio di vigilanza armata era affidato all’istituto Allsystems.
Il furto sarebbe avvenuto poco dopo le due di notte e le telecamere di videosorveglianza avrebbero immortalato tutto. Ora verranno analizzate, ma sull’identità degli uomini non potranno essere d’aiuto: avevano volto e corpo coperto.

GLI OROLOGI RUBATI

Gli orologi che sono stati rubati, risalenti al XVIII secolo, erano realizzati artigianalmente (di manifattura inglese e francese) erano di proprietà del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e derivavano dalla donazione degli eredi Giorgio Accornero avvenuta nel 2012. La donazione comprendeva anche la collezione di 24 tabacchiere d’epoca che però i ladri non hanno rubato. “Il Consorzio- dice la nota- sta collaborando con le Forze dell’Ordine preposte per accertare l’accaduto”.

DOVE SI TROVAVA LA TECA

Gli orologi rubati, di cui la Reggia Venaria fornisce foto, erano in oro e smalto: la teca in cui erano custoditi si trovava nella Camera d’Udienza del Duca di Savoia, lungo il percorso di visita del Piano Nobile, subito dopo la Galleria Grande progettata da Filippo Juvarra. Arrivarci, insomma, non era nemmeno facilissimo, tra stucchi e affreschi: gli inquirenti sono abbastanza convinti che i ladri avessero fatto uno o più sopralluoghi prima del ‘colpo’ e sapessero muoversi alla perfezione all’interno della reggia. Delle indagini si occupano i Carabinieri del comando territoriale e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.

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