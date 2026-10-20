Dal set alla vita reale, Jennifer Lopez e Brett Goldstein si frequenterebbero

ROMA – Dal set alla vita reale, una sintonia che trascende le telecamere. Jennifer Lopez e Brett Goldstein si starebbero frequentando in maniera “informale”. Senza impegno. A riportare i rumors è Page Six che riporta quanto appreso da una fonte anonima. La popstar e l’attore di Ted Lasso – da qualche mese su Netflix con la rom-com “Office Romance” – sono stati visti andare via da “una festa di un talent manager a Los Angeles il 16 ottobre, a quanto pare nella stessa auto. Si sono assicurati di entrare alla festa separatamente”.

“L’unica cosa che hanno in comune è che a entrambi piace uscire, andare alle feste e al ristorante”, dice la fonte a Page Six, aggiungendo che “a differenza del suo ex Ben (Affleck), che aveva sempre il broncio quando uscivano insieme”.

Le voci di una relazione tornano prepotenti anche se, in passato, i due hanno negato di avere un flirt. La scorsa estate, sempre Page Six, ha rivelato che Lopez e Goldstein “hanno mantenuto un atteggiamento professionale sul set durante le riprese, ma la loro alchimia era innegabile”. La coppia ha iniziato a registrare ad aprile del 2025, ma il primo avvistamento è stato a marzo dello stesso anno quando sono stati visti insieme a teatro, a Brodway, a vedere “Oh, Mary!”. In “Office Romance”, Jlo interpreta la presidente e Ceo di una compagnia aerea, mentre Goldstein veste i panni di un consulente legale. I due si innamorano e iniziano una relazione segreta.