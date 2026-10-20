VIDEO | “Più manganellate, proiettili di gomma e cani”: la ricetta anti-maranza by Futuro Nazionale

ROMA – Revoca della cittadinanza ai maranza che delinquono e poi ‘libertà d’azione’ per le forze dell’ordine e ‘pugno duro’ contro quello che non è altro che ‘terrorismo di piazza’. Pene sì e “severissime” per fronteggiare “baby gang, devastazioni e violenze”. Futuro Nazionale lancia la sua “riforma Vannacci sulla gestione dell’ordine pubblico”.

Nel giorno del 58° compleanno dell’ex generale e leader del movimento e in concomitanza con l’annuncio del governo dell’invio di 500 militari pronti a presidiare Milano, Futuro Nazionale ‘regala’ al Paese la ‘sua’ proposta anti-maranza. “Vogliamo la revoca della cittadinanza per chi non rispetta le regole del Paese che ti ospita. Noi il futuro non lo lasciamo in mano ai maranza”. Esordisce il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, in videocollegamento da Bruxelles con la conferenza stampa di oggi, martedì 10 ottobre, negli uffici del partito alla Camera. L’occasione è l’annunciata presentazione delle linee guida di una proposta di legge già ‘pronta’ sull’ordine pubblico targata Fn, la riforma Vannacci insomma.

VANNACCI: “È TERRORISMO, SERVE IL PUGNO DURO”

Perché, dopo le manifestazioni cruente dei giorni scorsi a Milano e in altre città d’Italia “oggi dobbiamo fronteggiare un’emergenza”, spiega l’ex Generale. “Non vogliamo imitare i francesi che fanno ricorso al coprifuoco- spiega- Lo stato deve proteggere i cittadini onesti. La libertà di manifestazione è sacrosanta, ma subordinata al rispetto della sicurezza e dalla salute pubblica”. Perciò “Chi aggredisce la polizia porta il terrorismo in piazza, per noi questo è terrorismo di piazza e la risposta deve essere il pugno duro”, lo dice il leader di Futuro nazionale.

VANNACCI: “TERRORIZZEREMO NOI I DELINQUENTI, PENE SEVERISSIME”

E Come? L’ex Generale sembra avere le idee chiare: “Saremo noi a terrorizzare i delinquenti, li andremo a prendere uno a uno e faremo pagare loro la distruzione che hanno causato”. Lo dice Roberto Vannacci, in videocollegamento con una conferenza stampa negli uffici del partito alla Camera. “Gli atti criminali non si combattono con fiori e interrogazioni parlamentari ma con i fatti. Servono pene severissime”, aggiunge.

FN: PIÙ MANGANELLATE, PROIETTILI DI GOMMA E CANI

Entra ancora più in dettaglio nei contenuti della proposta Edoardo Ziello, capogruppo di Fn alla Camera: “Le forze dell’ordine devono poter agire a mano libera, non devono avere paura di toccare il manifestante, prenderlo e tirargli una manganellata che non fa male a nessuno. Una manganellata educativa perché evidentemente non hanno mai preso le sberle dai genitori”. Sono quindi queste le linee della riforma Vannacci contro i disordini di piazza. E ancora: “Dobbiamo introdurre armi con proiettili di gomma e cani in grado di contenere le folle. Bisogna aumentare la paura verso la divisa che è lì non per divertimento, ma per svolgere un ruolo sacro”, aggiunge.

Poco prima dai social, l’ex Generale gridava già “Vittoria di Futuro Nazionale” guardando alle proposte annunciate dal governo in tema di sicurezza. “Più strumenti per intervenire, pene più severe per chi distrugge e provvedimenti preventivi nelle situazioni più gravi: noi le avevamo proposte mesi fa. Le hanno ignorate”. Per cui oggi si compie “un passo avanti. Ma non basta”, chiosa. “L’ordine pubblico non si garantisce con annunci e misure tampone- puntualizza Vannacci- Serve una riforma organica che tuteli davvero chi difende lo Stato e chi rispetta la legge. Ora vogliamo la riforma Vannacci sulla gestione dell’ordine pubblico. Chi aggredisce. Chi devasta. Chi saccheggia- conclude- Affronta la legge. Senza sconti”.

VANNACCI COMPIE 58 ANNI, LA TORTA IN VIDEOCOLLEGAMENTO

Roberto Vannacci compie 58 anni. Il leader di Futuro Nazionale è a Bruxelles e per qualche minuto si videocollega con gli uffici del partito a Montecitorio, per una conferenza sul tema della sicurezza. Quando l’incontro con la stampa si sta per concludere Edoardo Ziello e Laura Ravetto, seduti al tavolo della conferenza, gli augurano “buon compleanno”. Lui risponde ringraziando e mostrando una fetta di torta con cui festeggia a Bruxelles.