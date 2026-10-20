VIDEO | I ragazzini in piazza? La storica: “I feroci putti ci sono sempre stati ed erano manovrati. Oggi ci sono i social”

BOLOGNA – “I quasi bambini protagonisti della violenza nelle piazze sembrano una novità a chi non conosce un po’ la storia. Ci sono sempre stati e questo vuole dire che bisogna essere un po’ meno ingenui e bisogna fare uno sforzo di ricostruire quello che è già accaduto”. A sottolinearlo è la storica Maria Giuseppina Muzzarelli, già ordinaria dell’Università di Bologna, toccando il tema nel corso della presentazione della 14esima edizione de La notte rossa in programma sotto le Due torri.

Muzzarelli cita in particolare “i ferocissimi putti, come venivano definiti nel Medioevo, cioè bambini che in occasione dello scatenarsi di violenze venivano mandati all’assalto e facevano grandi danni”. Dunque “nell’epoca di cui mi sono molto occupata, essendo medievista, i ferocissimi putti erano una sorta di massa di manovra– continua la storica- che veniva buttata all’assalto da predicatori o altri ideatori di un progetto la cui ‘pars destruens’, la parte distruttiva, veniva affidata anche ai bambini. Non so se anche oggi è così e se c’è qualcuno che manovra questi feroci putti dei giorni nostri. So però che sicuramente il sistema di convocazione e la forma in base alla quale vengono legittimati online a fare questa operazione di scasso, ‘se c’è la situa’, cioè se la situazione si presenta favorevole allo scasso, deve farci pensare”.

Aggiunge Muzzarelli: “Deve farci pensare anche alle responsabilità che vengono dalla politica, ma anche da un certo modo di muoversi nel mondo dei social, intorno al quale serve urgentemente far crescere la consapevolezza dei più giovani, che non sono liberi ma sono manovrati”, perché quella dei ragazzi protagonisti delle violenze di questi giorni “può sembrare una libera scelta, ma non lo è”.

Questi giovanissimi sono “convocati, rispondono al tam tam che gli passa sotto gli occhi attraverso i social- prosegue Muzzarelli- e quindi anche loro sono manovrati come i feroci putti del mio Medioevo. Manovrati da un nemico nostro che è la forza dei social, in mano a persone e gruppi ben precisi, parte di una società che sta sfuggendo di mano al controllo politico e non viene intesa da molti governanti”.

Tra i campi di ricerca di Muzzarelli c’è poi il ruolo culturale della moda e anche questa dimensione ha in qualche modo attraversato le piazze delle ultime settimane, visti gli assalti e i furti a danno di grandi catene commerciali. “È un ruolo importante- commenta la storica, parlando con la ‘Dire’- perché oggi abbiamo reso riconoscibili i nostri centri storici da due cose: i taglieri, con questi infiniti luoghi nei quali si mangia malamente all’aperto, riuscendo a occupare tutti gli spazi possibili, poi le grandi marche che sono riconoscibili come segno di privilegio in tutte le città del mondo”. Quindi, afferma Muzzarelli, “c’è un’omologazione, una costrizione e vorrei dire anche una forma di violenza: tu non sei nessuno se non puoi indossare qualcosa venduto in uno di questi negozi. Chi sta andando all’assalto e all’attacco, chi cerca di approfittare, chi vuole sfogarsi trova in questi negozi e in queste firme un ottimo elemento sul quale far valere tutta la propria rivalsa, violenza e fastidio, anche purtroppo inconsapevole dal punto di vista politico. Però la violenza non sempre è consapevole“. In ogni caso, i feroci putti di oggi “vanno individuati e puniti, perché non passi l’idea che ci si può muovere così nella nostra società. Però vanno anche individuati come problema intorno al quale costruire qualche tentativo di soluzione”, afferma Muzzarelli.