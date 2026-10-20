Scontri in piazza, il Questore di Roma: “Noi adulti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”

ROMA – “Penso che la situazione, anche nel contesto internazionale, sia molto complessa. E quindi, a maggior ragione, l’impegno degli adulti si deve moltiplicare, perché sono assolutamente convinto che occorre riprendere in mano i presidi di educazione e quelle buone prassi che instillano nei nostri giovani la paura delle conseguenze, cioè la consapevolezza che, rispetto alle azioni che si mettono in campo, poi si subiscono delle conseguenze e queste possono avere dei riflessi anche nella crescita dei nostri ragazzi, rispetto ai quali noi adulti ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità”. Lo ha detto il Questore di Roma, Roberto Massucci, a margine dell’evento ‘Il perimetro della sicurezza domestica‘, organizzato da Censis e Verisure, interpellato sui recenti scontri che si stanno verificando in Italia e in altri Paesi europei e che vedono protagonisti giovani e giovanissimi.