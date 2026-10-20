martedì 20 Ottobre 2026

Scontri in piazza, il Questore di Roma: “Noi adulti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”

Lo ha detto Roberto Massucci interpellato sui recenti scontri che si stanno verificando in Italia e in altri Paesi europei e che vedono protagonisti giovani e giovanissimi

di Francesco DemofontiData pubblicazione: 20-10-2026 ore 14:15Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 14:15

ROMA – “Penso che la situazione, anche nel contesto internazionale, sia molto complessa. E quindi, a maggior ragione, l’impegno degli adulti si deve moltiplicare, perché sono assolutamente convinto che occorre riprendere in mano i presidi di educazione e quelle buone prassi che instillano nei nostri giovani la paura delle conseguenze, cioè la consapevolezza che, rispetto alle azioni che si mettono in campo, poi si subiscono delle conseguenze e queste possono avere dei riflessi anche nella crescita dei nostri ragazzi, rispetto ai quali noi adulti ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità”. Lo ha detto il Questore di Roma, Roberto Massucci, a margine dell’evento ‘Il perimetro della sicurezza domestica‘, organizzato da Censis e Verisure, interpellato sui recenti scontri che si stanno verificando in Italia e in altri Paesi europei e che vedono protagonisti giovani e giovanissimi.

Leggi anche

Silp: “No a militari con poteri di polizia, è un salto nel buio. No alle scorciatoie”

di Redazione

Carburante, dal governo 480 milioni per l’autotrasporto: “Pagamenti già oggi, ora stop ai blocchi”

di Nicola Mente

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia