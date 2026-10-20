Tg Ambiente, l’edizione di martedì 20 ottobre 2026

PROGRAMMA LIFE, UE STANZIA 390 MLN PER 135 PROGETTI

Il ripristino delle dune costiere del Belgio e la salvaguardia degli avvoltoi minacciati in Romania e Bulgaria. Tecnologie avanzate per il gonfiaggio degli pneumatici in Slovacchia, la rigenerazione di macchinari forestali in Finlandia e un innovativo sistema di trattamento delle acque reflue nei Paesi Bassi. Il programma Life, iniziativa di punta dell’Ue, ha stanziato 390 milioni di euro per 135 nuovi progetti incentrati su clima, natura, economia circolare ed energia pulita. Il finanziamento copre circa due terzi dell’investimento complessivo di 579 milioni. I restanti provengono da amministrazioni nazionali, regionali e locali, partenariati pubblico-privati, imprese e organizzazioni della società civile. Coinvolti tutti i 27 Stati membri dell’Ue, oltre a Islanda, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina. Le iniziative contribuiranno, tra l’altro, ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030 e a rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050.

BLITZ CONTRO COMBATTIMENTI CLANDESTINI CANI A PARMA

Addestrati fin da cuccioli a lottare fino alla morte, dopati con steroidi e sottoposti ad allenamenti stremanti. È il drammatico orizzonte svelato dai Carabinieri e coordinato dalla Procura di Parma, che ha smantellato una spietata rete nazionale e internazionale di combattimenti clandestini tra cani. Il blitz ha portato al sequestro di 24 pitbull tra Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Dodici gli indagati, per un giro d’affari alimentato anche da un traffico illecito di cani dalla Serbia con documenti falsi e promosso sui social network con i video delle lotte per far salire il valore dei pitbull. A Tizzano Val Parma gli investigatori hanno sequestrato una vera arena per le sfide, oltre a tapis roulant, catene, pesi, farmaci e spietati programmi di doping. A tutela degli indagati vige la presunzione d’innocenza, intanto per i 24 pitbull tratti in salvo si è aperta la speranza di una nuova vita.

ENEA SVILUPPA STRATEGIE TRA RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

Enea sta sviluppando nuove strategie basate sull’interdipendenza tra energia e acqua per il progetto ‘Risorsa idrica e sistema energetico’, di cui è coordinatore e che vede la partecipazione di sette università italiane. Uno dei filoni seguiti riguarda l’impiego di dati satellitari che ha consentito la costruzione di strumenti aggiornabili per conoscere caratteristiche e disponibilità dei corpi idrici, valutandone, compatibilmente con gli altri usi, anche il potenziale energetico. Altro filone del progetto riguarda il fotovoltaico galleggiante, studiato non semplicemente come tecnologia per produrre energia su bacini idrici, ma come sistema nel quale produzione elettrica, evaporazione, temperatura e qualità dell’acqua interagiscono e devono essere monitorati congiuntamente. La stessa logica è stata seguita per il riutilizzo delle acque reflue e delle risorse idriche non convenzionali, con l’obiettivo di ridurre la pressione sulle fonti convenzionali e i consumi energetici.

CREA: CON PEA L’EDUCAZIONE ALIMENTARE CAMBIA (PIATTA)FORMA

Non basta sapere che cosa mangiare: bisogna imparare a scegliere. Da questa sfida nasce Pea-Piattaforma di Educazione Alimentare, il nuovo strumento digitale realizzato da Crea e ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per portare l’educazione alimentare nei percorsi scolastici con un approccio scientifico, multidisciplinare e coinvolgente. La piattaforma è stata presentata in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2026. Pea mette la ricerca pubblica al servizio della scuola in un momento in cui intervenire è sempre più urgente: quasi tre bambini su dieci tra gli 8 e i 9 anni, infatti, sono in eccesso ponderale; inoltre, il 25,9% non consuma frutta e/o verdura ogni giorno e il 37% mangia legumi meno di una volta a settimana. La scuola può fare la differenza. “Crediamo che questo aiuterà le nuove generazioni a comprendere meglio il valore del cibo che consumano ogni giorno a tavola” ha dichiarato Stefania Ruggeri, direttrice del Crea Alimenti e Nutrizione.