In tenda contro il carovita: il movimento di protesta si diffonde in tutta Europa

ROMA – Il movimento che da settembre è partito in Francia per chiedere condizioni di studio migliori per studenti e insegnanti si sta allargando in Europa, anche sulla scia dell’aumento del costo della vita, come effetto del caro energia.

Così, mentre in Albania si tiene la sesta giornata di proteste degli studenti, sfociata in appelli alle dimissioni del governo di Edi Rama, è previsto un doppio appuntamento per l’11 novembre in Spagna e Portogallo, dove è stato convocato uno sciopero nazionale. Resteranno a braccia incrociate i lavoratori di diversi settori anche in Italia il prossimo 20 novembre. Nel nostro Paese, come anche in Belgio, lo scorso fine settimana si sono svolti cortei in diverse città sulla scia della manifestazione del 17 ottobre convocata dai Gilet gialli francesi, che si sono uniti al movimento dei liceali.

Al di là dei violenti che sfruttano i cortei per danneggiare gli arredi urbani oppure saccheggiare le attività commerciali, il tema delle migliaia di persone che stanno protestando in tutta Europa sta entrando nel dibattito politico. Non ci sono solo le grandi mobilitazioni nazionali ma anche, ad esempio, i manifestanti accampati in tenda, come hanno iniziato a fare tre settimane fa nella madrilena Puerta del Sol per denunciare la crisi abitativa. A Lisbona, in Portogallo, da sabato sono spuntate centinaia di tende per denunciare gli affitti e i costi delle case troppo cari: tra il 2015 e il 2024 il costo della cese è aumentato del 124%. “La classe che paga le tasse e manda avanti il paese sta perdendo i diritti tra cui quello all’abitare.

Stiamo soffocando” ha denunciato Elena Costa, un’impiegata di 46 anni. In piazza con lei secondo il Guardian anche Antonio Margado, ingegnere di 52 anni, che accusa il governo di destra di aver “liberalizzato gli affitti”. E i manifestanti annunciano di restare accampati a Piazza Rossio fino a fine anno se il governo non li ascolterà.

Presidi permanenti continuano anche in Italia, tra gli universitari di Milano, Roma, e altre città. Ma accanto a cittadini e giovani si mobilitano anche specifiche categorie: dopo gli autotrasportatori e gli agricoltori che hanno paralizzato le arterie di cinque regioni del sud Italia, si preparano i lavoratori portuali che dicono “no” al commercio di armi verso i teatri di conflitto – con uno sciopero internazionale indetto per il 30 ottobre.

Così, i partiti di sinistra colgono l’occasione per denunciare che il carovita e l’aumento dell’inflazione siano effetto della guerra che Stati Uniti e Israele hanno lanciato a febbraio contro l’Iran, determinando la chiusura di uno degli snodi vitali al traffico di gas e petrolio, che era libero e gratuito prima del conflitto. Le formazioni nazionaliste invece riducono il dissenso giovanile ad attacchi alle democrazie liberali e tentativi destabilizzanti, rivendicando le guerre in Medio Oriente come necessarie per difendere i valori europei. La sfida si fa particolarmente calda in vista delle elezioni che si terranno in Spagna, e poi in Francia, Italia, Polonia e Grecia.

Il caro-energia è stato anche al centro dell’ultimo Consiglio europeo di Bruxelles: i 27 Stati membri si sono divisi tra chi chiede maggiore flessibilità e chi difende i conti europei e il meccanismo delle emissioni di Co2 “Ets”: vertice straordinario fissato per il 26 novembre. Intanto, la Commissione europea è intervenuta per definire i disordini osservati in Francia come “inaccettabili”, prima di fare appello a Parigi a “proteggere” chi manifesta pacificamente, a causa degli abusi di agenti di polizia anche su minorenni.