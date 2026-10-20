Silp: “No a militari con poteri di polizia, è un salto nel buio. No alle scorciatoie”

ROMA – Mentre il Governo si appresta a varare l’ottavo decreto sicurezza dall’inizio della legislatura, la segreteria nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil esprime “profonda preoccupazione e ferma contrarietà di fronte all’ipotesi di impiegare il personale delle forze armate nei servizi di gestione dell’ordine pubblico e nelle piazze. Una scelta che appare del tutto fuori strada e che rischia di snaturare l’assetto della sicurezza pubblica nel nostro Paese”.

L’impiego dei militari, dice il segretario generale Silp Cgil, Pietro Colapietro, “non può e non deve trasformarsi in una scorciatoia per sopperire alla strutturale carenza di organico della Polizia di Stato. Dotare i militari della qualifica di polizia giudiziaria o ipotizzare un loro coinvolgimento diretto nella gestione di cortei e manifestazioni rappresenta un salto nel buio. La storia e l’esperienza dimostrano da sempre che le competenze specifiche dell’ordine pubblico non si improvvisano: richiedono una formazione specialistica, un addestramento costante, strumenti calibrati e una catena di comando chiaramente individuata nelle Autorità civili di pubblica sicurezza”.

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Le forze armate, prosegue Colapietro, “operano con logiche, mezzi e preparazione concepiti per scenari completamente differenti da quelli di una piazza cittadina. Confondere i ruoli o sovrapporre le funzioni rischia solo di creare pericolose incertezze operative sul campo, proprio in contesti delicati in cui serve la massima sensibilità e conoscenza delle dinamiche di piazza. L’assegnazione di funzioni giudiziarie o il potenziamento dei contingenti militari non può essere la risposta del Governo alle criticità del settore. La vera sicurezza non si costruisce con soluzioni d’emergenza o con scorciatoie organizzative, ma con investimenti concreti e strutturali: un piano straordinario di assunzioni, il rinnovo dei contratti, il costante aggiornamento professionale, dotazioni strumentali idonee e tutele adeguate per le donne e gli uomini in divisa”.

Per queste ragioni, la segreteria nazionale del sindacato di polizia della Cgil “chiede con forza all’esecutivo un immediato cambio di rotta: la tutela della sicurezza dei cittadini e la gestione dell’ordine pubblico devono restare saldamente affidate alle forze di Polizia, valorizzandone appieno la professionalità e garantendo loro le risorse e le tutele necessarie”.