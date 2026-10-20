Pordenone, un bambino di 4 anni precipita dal secondo piano. Il padre si lancia per salvarlo

di Nicola Santini

PORDENONE – Ha visto il figlio di quattro anni correre verso il terrazzo e ha capito che stava per accadere qualcosa di terribile. Pochi istanti dopo, il bambino era già nel vuoto e lui si è lanciato per raggiungerlo, riuscendo ad afferrarlo prima che entrambi precipitassero sul tetto di un’automobile parcheggiata nel cortile. Una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che, invece, si è conclusa con qualche contusione e un enorme spavento.

È accaduto circa un mese fa nell’hinterland di Pordenone, ma la storia è diventata pubblica soltanto adesso, grazie al racconto di Roberto Dall’Amico, primario del reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli, dove il piccolo è stato ricoverato dopo l’incidente.

Secondo la ricostruzione del medico, il padre si sarebbe accorto troppo tardi del pericolo per riuscire a fermare il bambino sul terrazzo. Di fronte alla prospettiva di vederlo precipitare dal secondo piano, ha reagito d’istinto, gettandosi a sua volta e riuscendo a stringerlo a sé durante la caduta.

A rendere meno violento l’impatto è stato il tetto di una vecchia utilitaria, appartenente alla figlia maggiore dell’uomo e parcheggiata proprio sotto il punto dal quale i due erano precipitati. Il bambino è atterrato sopra il corpo del padre, che ha riportato soltanto alcune contusioni.

Trasportato in ospedale, il piccolo è stato sottoposto agli accertamenti necessari per escludere conseguenze interne dovute alla caduta. Gli esami hanno confermato condizioni sorprendentemente buone, tanto da consentire ai medici di dimetterlo già il giorno successivo al ricovero, praticamente illeso.

Rimane da chiarire che cosa abbia spinto il bambino a oltrepassare il limite del terrazzo. Un interrogativo al quale, almeno per il momento, manca una risposta.

Il primario Dall’Amico ha scelto di raccontare pubblicamente l’episodio, ricordando anche la vecchia automobile rimasta nel cortile, con i segni di un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Per quel padre, in una frazione di secondo, la paura di perdere il figlio è stata più forte del rischio per la propria vita. Un gesto istintivo che ha cambiato il destino di una caduta da diversi metri d’altezza, mentre il tetto di una vecchia macchina ha attutito l’urto e permesso a entrambi di sopravvivere.