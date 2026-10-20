La polizia sparò a una madre che (forse) aveva rubato pannolini, uccidendo il figlio di un anno. Nessun agente incriminato

ROMA – Nessun agente sarà incriminato per la morte di Kohen Wiley, un bambino di un anno ucciso a giugno nel parcheggio di un Walmart a Senatobia, in Mississippi. Lunedì l’ufficio del procuratore generale Lynn Fitch ha annunciato di aver concluso l’indagine e di aver “constatato che l’uso della forza era giustificato”. In una lettera pubblicata online dalla città, Fitch ha precisato che non sarebbero state sporte denunce contro Hunter Foster né contro altri agenti, perché non vi erano “prove sufficienti di condotta criminale”.

Foster, agente del dipartimento di polizia di Senatobia, era stato sospeso quattro mesi fa in attesa degli accertamenti statali. Non è stato indicato ufficialmente come autore dello sparo, ma è l’unico agente presente quel giorno a essere stato sospeso. Non è chiaro se tornerà in servizio a Senatobia, cittadina a circa 30 minuti a sud di Memphis. Il suo avvocato, Martin Zummach, ha definito la decisione “prevista” e “attesa da tempo”.



La ricostruzione dei fatti resta lacunosa, racconta il New York Times. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di una donna che avrebbe rubato una scatola di pannolini e vestiti per bambini. Nei video girati dai passanti si vedono almeno cinque agenti a piedi fermare, in uno spazio ristretto del parcheggio, un veicolo che procedeva lentamente, in un pomeriggio di domenica, e circondarlo. Nessuno dei filmati finora diffusi mostra con chiarezza l’auto o i movimenti degli agenti nel momento degli spari. Nelle ore successive il Mississippi Bureau of Investigation aveva dichiarato che la polizia aveva sparato contro un veicolo diretto verso un agente, “quasi colpendolo”.



Vellesiya Wiley, la madre, aveva in braccio Kohen sul sedile anteriore del passeggero. Secondo il suo racconto, la conducente, Latoya Ferrell, ha tentato di uscire dal posteggio in retromarcia e di ripartire in avanti. Entrambe le donne sono di colore, Foster è bianco. Wiley nega di aver preso qualcosa dal negozio e ritiene che la donna con lei avesse pagato gli acquisti alle casse automatiche. Fino a questo mese lei e altri testimoni hanno dichiarato di non essere mai stati sentiti dagli inquirenti, e le autorità statali non hanno chiarito quali altri elementi abbiano valutato. Non hanno nemmeno detto se e quando renderanno pubbliche le riprese delle telecamere indossate dagli agenti o altri video di sorveglianza.



Foster ha 33 anni, è un ex membro della Guardia Nazionale dell’Esercito ed è figlio di un agente di lungo corso. Prima di entrare nel dipartimento di Senatobia, nel marzo 2025, lavorava presso l’ufficio dello sceriffo della contea di DeSoto, dove nel 2023 e nel 2024 ha ricevuto un premio statale per il maggior numero di multe per guida in stato di ebbrezza tra tutti gli agenti del Mississippi. A Senatobia è stato promosso sergente dopo sei mesi. Nell’ultimo anno è stato accusato due volte di aver rivolto insulti razzisti a colleghi, tra cui un epiteto volgare a un agente di colore, come riportato da Mississippi Today.