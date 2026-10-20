In Francia è caccia a chi vende borse e vestiti griffati sul web: “Rubati nelle proteste, non lasceremo correre”

ROMA – Borse e occhiali firmate Louis Vuitton, sciarpe di Hermes e profumi Gucci a prezzi d’occasione: da sabato scorso sulle piattaforme di vendita dell’usato fioccano annunci griffati sospetti, pubblicati da utenti francesi. L’ipotesi più accreditata è che siano il bottino dei saccheggi avvenuti nel fine settimana nelle principali città del Paese, a partire dalla Capitale, nel corso delle proteste contro il carovita, che hanno finito per prendere di mira boutique, supermercati e negozi dei brand del lusso.

“ARTICOLI RUBATI SULLE PIATTAFORME DI VENDITA, NESSUNA IMPUNITÀ”

E che sia un’ipotesi fondata lo dimostra il vertice tenuto a Parigi con i rappresentanti di Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta e TikTok. “le principali piattaforme di social network” convocato dalla ministra per il Digitale Anne Le Hénanff “per fare il punto della situazione e definire insieme le azioni da intraprendere”. Presenti al tavolo anche i ministri per il Commercio, dell’Interno e della Giustizia. La stessa ministra infatti, denunciando il fenomeno, ha fatto sapere di non prendere la questione sottogamba: “Articoli rubati questo fine settimana sono messi in vendita su alcune piattaforme. Tali comportamenti non resteranno impuniti. Non lasceremo correre”, ha scritto infatti su X.

Alle piattaforme di vendita i ministri hanno richiesto di rimuovere al più presto gli annunci sospetti. Non solo: “Saranno inoltre chiamate a collaborare strettamente con i servizi dello Stato- ha puntualizzato la ministra- affinché i rivenditori siano perseguiti”.

NEL CENTRO DI PARIGI FINO A 400 NEGOZI PRESI DI MIRA DAI MANIFESTANTI

Solo a Parigi nelle proteste del fine settimana sono stati vandalizzati tra i 300 e i 400 negozi: la conta dei danni è ancora parziale perché la Camera di Commercio ha avviato in questi giorni un servizio di assistenza per tutti i negozianti danneggiati, nell’espletamento delle pratiche burocratiche e di assicurazione. Lo ha spiegato Dominique Restino, presidente dell’ente di Parigi-Île-de-France in una intervita all’emittente Bfm. Nel mirino in particolare le vetrine dei brand del lusso: Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Gucci. Stessa cosa si è ripetuta a Marsiglia, dove i negozi di Hermès e Louis Vuitton sono stati razziati, oltre allo store ufficiale della squadra di calcio dell’Olympique. Devastati anche 50 supermercati Carrefour, 20 dei quali saccheggiati, 20 filiali Sephora, negozi Apple e anche piccole attività indipendenti.

Secondo dati del governo francese, 3mila negozi sono stati assaltati nel fine settimana, con vetrine distrutte e locali

saccheggiati.

GLI ANNUNCI FINITI NEL MIRINO

Poche ore dopo sono fioccati annunci di vendita on line che mettevano letteralmente in vetrina, a prezzi stracciati, articoli di lusso con le placche antitaccheggio ancora attaccate. Le testate francesi riportano anche l’annuncio di un maglione apertamente descritto come “rubato durante le proteste”, oppure altri venditori, nel descrivere la provenienza dell’articolo, riportavano sfacciatamente la dicitura “protesta a Lione”.