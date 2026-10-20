In Francia arrestato un sospetto per l’incendio al Municipio di Limoges

FRANCIA – Un uomo di 40 anni, originario del dipartimento francese della Creuse e già noto alle forze di polizia, è stato arrestato questa mattina a Val-d’Issoire nell’ambito delle indagini sull’incendio doloso che ha devastato il municipio di Limoges, un edificio classificato come patrimonio storico. A confermarlo fonti di stampa concordanti.

L’operazione è stata condotta dal Raid di Bordeaux, l’unità speciale della polizia nazionale. Secondo una fonte di polizia, il sospettato sarebbe un attivista di “estrema sinistra” già schedato con la sigla S, utilizzata in Francia per segnalare persone considerate potenzialmente pericolose per la sicurezza dello Stato.

Secondo il quotidiano Le Figaro, l’inchiesta è stata affidata alla Sottodirezione antiterrorismo (Sdat). L’arresto è avvenuto a meno di tre giorni dall’incendio.

(photo credit: SDIS 87/Afp)