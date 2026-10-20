Vance si smarca da Trump, e non appoggia Netanyahu alle elezioni israeliane | VIDEO

ROMA – Trump sì, Vance no: meglio di no. Il vicepresidente degli Stati Uniti ha deciso di non appoggiare ufficialmente la rielezione del presidente israeliano Benjamin Netanyahu, smarcandosi così dalla linea del suo Presidente.

Durante un’intervista con il giornalista Mark Halperin, Vance ha giocato di sponda su Trump: Netanyahu “ha ottenuto l’appoggio più influente nella storia politica americana e internazionale”. Più tardi, mentre era in viaggio per la campagna del candidato repubblicano al Senato della Carolina del Nord, Michael Whatley, ha chiarito la propria posizione: “Sostengo i candidati americani, ed è su questo che mi concentro in vista delle elezioni di medio termine. Quindi, non mi immischierò nelle elezioni israeliane”.

Vice President JD Vance let out an uneasy laugh when pressed on endorsing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, declining to back him despite President Trump’s endorsement.



“I endorse American candidates. I’m not getting involved in Israeli elections,” Vance said,… — AF Post (@AFpost) October 19, 2026

In questo momento le elezioni israeliane sono un argomento spinoso da trattare, in vista delle elezioni di Midterm. Le preoccupazioni per l’antisemitismo sono cresciute in tutto lo spettro politico. Anche Vance ha dovuto fare i conti con lo scetticismo dei repubblicani ebrei, che dubitano del suo impegno verso gli ebrei americani e verso l’alleanza con Israele. Il mese scorso – scrive l’Associated Press – ha parlato in privato a Las Vegas con la Republican Jewish Coalition, gruppo di rilievo del Partito Repubblicano che promuove un rapporto solido tra Stati Uniti e Israele e contrasta l’antisemitismo. Ha fatto una buona impressione sulla platea, pur senza prendere le distanze dal influente conduttore di podcast conservatore Tucker Carlson, che l’anno scorso ha suscitato polemiche intervistando nel suo podcast l’antisemita Nick Fuentes.

I rapporti con il governo israeliano erano già tesi, per Vance. A giugno criticò aspramente alcuni membri del governo per essersi opposti agli sforzi di Trump di porre fine alla guerra con l’Iran. A luglio ha sostenuto che elementi di quel governo avessero cercato di influenzare l’opinione pubblica americana per far fallire i negoziati.