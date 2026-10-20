martedì 20 Ottobre 2026

Rischio nuovi scontri? Sala: “Sono preoccupato per sabato”. Salvini: “I genitori paghino i danni”

"Questi si autoconvocano, quindi potrebbe succedere in qualunque momento", dice il sindaco di Milano, spiegando però che anche in Prefettura e Questura c'è "parecchia preoccupazione" rispetto alla giornata di sabato

di Nicola MenteData pubblicazione: 20-10-2026 ore 11:20Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 11:20

MILANO – “Noi abbiamo una preoccupazione su sabato in particolare, questo è quello che sappiamo oggi“. Lo dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione dell’82esimo anniversario della strage dei Piccoli Martiri di Gorla del 1944 in piazza Piccoli Martiri di Gorla.
“È chiaro che, siccome questi si autoconvocano, potrebbe essere in qualunque momento“, aggiunge, rispondendo sul rischio di nuovi scontri nei prossimi giorni. “Da quello che mi dice la Prefettura e la Questura, perché sono loro che vigilano su queste cose, ad oggi rispetto alla giornata di sabato c’è parecchia preoccupazione“.

SALVINI: “GENITORI RIFONDANO I DANNI FATTI DAI FIGLI”

I genitori devono rispondere “anche economicamente” dei danni provocati dai figli. Lo sostiene il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Rtl 102.5, nel corso di un’intervista sulla sicurezza e sui fatti di Milano. “Se ci sono mamme e papà che vanno sotto la questura alle due di notte a lamentarsi perché il loro bravo figliolo, con il coltello in tasca, a 14 anni è stato fermato dalla polizia, evidentemente quelle mamme e quei papà devono rispondere”, afferma. Alla domanda sulle responsabilità dei genitori, Salvini precisa: “Sì, infatti, anche economicamente: ci sono danni fatti dai figli”.

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