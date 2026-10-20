Rischio nuovi scontri? Sala: “Sono preoccupato per sabato”. Salvini: “I genitori paghino i danni”

MILANO – “Noi abbiamo una preoccupazione su sabato in particolare, questo è quello che sappiamo oggi“. Lo dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione dell’82esimo anniversario della strage dei Piccoli Martiri di Gorla del 1944 in piazza Piccoli Martiri di Gorla.

“È chiaro che, siccome questi si autoconvocano, potrebbe essere in qualunque momento“, aggiunge, rispondendo sul rischio di nuovi scontri nei prossimi giorni. “Da quello che mi dice la Prefettura e la Questura, perché sono loro che vigilano su queste cose, ad oggi rispetto alla giornata di sabato c’è parecchia preoccupazione“.

SALVINI: “GENITORI RIFONDANO I DANNI FATTI DAI FIGLI”

I genitori devono rispondere “anche economicamente” dei danni provocati dai figli. Lo sostiene il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Rtl 102.5, nel corso di un’intervista sulla sicurezza e sui fatti di Milano. “Se ci sono mamme e papà che vanno sotto la questura alle due di notte a lamentarsi perché il loro bravo figliolo, con il coltello in tasca, a 14 anni è stato fermato dalla polizia, evidentemente quelle mamme e quei papà devono rispondere”, afferma. Alla domanda sulle responsabilità dei genitori, Salvini precisa: “Sì, infatti, anche economicamente: ci sono danni fatti dai figli”.