Carburanti, Salvini: “Subito mezzo miliardo per i camion, poi risorse aggiuntive”

di Marco Sacchetti ed Emanuele Nuccitelli

ROMA – È iniziato questa mattina in Prefettura a Milano, in corso Monforte, il tavolo sull’autotrasporto con il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Al confronto partecipano 13 sigle: Fai, Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fedit, Fiap, Trasporto Unito Fiap, Confcooperative, Legacoop Produzione e Servizi e Sna-Casartigiani. Prima del vertice, dopo le giornate di protesta che hanno bloccato il Sud, il vicepremier ha lanciato messaggi rassicuranti per il settore in crisi per i rincari del carburante.

SALVINI: “NORME UE LIMITANO L’EROGAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI”

“C’è più di mezzo miliardo a disposizione delle imprese per il rinnovo della flotta, per cambiare i camion, sostanzialmente. Però anche lì ci sono delle normative europee che limitano la possibilità di erogare questi soldi e quindi siamo in discussione serrata con Bruxelles”. Lo ha detto infatti il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervistato a Rtl 102.5, parlando delle risorse per l’autotrasporto.

Il ministro ha anche criticato le politiche europee sulle emissioni: “A Bruxelles continuano a ritenere che, per decarbonizzare nel nome dell’ambiente, bisogna tassare chi lavora”. Il governo, aggiunge, sta investendo nel trasporto ferroviario, negli interporti e nei porti, “però la gomma è la gomma. Se Bruxelles tassa la gomma, noi come governo italiano possiamo solo recuperare risorse aggiuntive per dare una mano a questi imprenditori”.

SALVINI: “RISORSE AGGIUNTIVE PER AUTOTRASPORTO E MAREBONUS”

“Ci saranno delle risorse aggiuntive. Sicuramente ci sarà cassa disponibile anche per il cosiddetto marebonus“. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, proseguendo l’intervista a Rtl 102.5, prima del confronto con le associazioni dell’autotrasporto in Prefettura a Milano. “I 430 milioni che sono già a bilancio, quindi già stanziati, sono disponibili. Tuttavia- ha aggiunto- per superare gli ostacoli burocratici, ci siamo imposti, mettiamola così con un verbo un po’ forte, che inizino a essere erogati già da questa settimana, perché molte imprese non possono aspettare”.

Il ministro non ha anticipato i dettagli “per rispetto di chi incontrerò”, ma ha indicato anche “un’ulteriore disponibilità per le isole”, Sardegna e Sicilia, per sostenere l’intermodalità e l’attraversamento marittimo.

Salvini ha riferito poi di aver parlato con singoli autotrasportatori e associazioni locali di Sicilia, Campania e Puglia “che hanno tolto i blocchi autostradali sulla A1, su alcune arterie, per permettere di rifornire negozi, farmacie, supermercati. Quindi il gesto di disponibilità c’è stato”.

SALVINI: “AUTOTRASPORTATORI FINO A 70 ANNI SE IN BUONA SALUTE”

Portare da 68 a 70 anni il limite di età per gli autotrasportatori, su base volontaria e per chi è in buona salute. È uno degli interventi indicati dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Rtl 102.5, in vista degli incontri con la categoria. “Ci sono alcuni temi sulla patente per autotrasportatori, che ha un costo oneroso”, spiega, e sull’età “che portiamo volontariamente, per chi sarà in buona salute, da 68 a 70 anni, come negli altri paesi europei”.

Il ministro annuncia due appuntamenti nella giornata: “La mattina con le sigle nazionali e il pomeriggio con alcuni rappresentanti locali”.

CORTEI, SALVINI: “OGGI UN DECRETO CON RISPOSTE IMMEDIATE, PIÙ MILITARI”

“Oggi, in un decreto a cui stiamo lavorando proprio in queste ore con tutte le forze di maggioranza, ci saranno risposte immediate”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Rtl 102.5, parlando di sicurezza dopo i fatti di Milano. Il ministro ha precisato che si tratta di provvedimenti “su cui si lavorava da tempo”, citando il rafforzamento di Strade Sicure: “Aumentare i militari è una proposta che la Lega mette sul tavolo documentata da mesi”. Tra le priorità ha indicato poi la necessità di “intervenire rapidamente sui minori“.

A proposito dei negozi rimasti chiusi per paura nel centro di Milano, Salvini ha commentato: “Vergognoso”. Il ministro ha poi riferito di aver incontrato ieri il comandante della polizia locale, le forze dell’ordine e alcuni lavoratori impegnati a ripulire la città.