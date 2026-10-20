martedì 20 Ottobre 2026

FOTO | L’Alberta dice ‘no’ all’indipendenza dal Canada: respinto il referendum voluto dai separatisti

Il referendum, consultivo, era stato voluto dai separatisti che da mesi portavano avanti mobilitazioni e raccolte firme

di Marcella PirettiData pubblicazione: 20-10-2026 ore 10:28Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 10:48

ROMA – L’Alberta ha detto ‘no’ al percorso di indipendenza dal Canada: il referendum consultivo, voluto dai separatisti, si è tenuto ieri nella provincia canadese e i cittadini hanno votato in schiacciante maggioranza per il no. Lo spoglio è ancora in corso, ma quando i seggi sono a metà dello scrutinio (quasi 2.500 seggi scrutinati su 5.587), il no si attesta al 76,2 per cento degli elettori.

Il referendum preliminare avrebbe fatto partire un percorso all’indirizzo dell’indipendenza dal Canada: se quello di ieri fosse passato, infatti, sarebbe stato organizzato un secondo referendum in cui si sarebbe votata l’indipendenza vera e propria dal Canada.

Un cartello a sostegno del separatismo si trova davanti al locale Parlour, nel centro di Edmonton in Alberta (AFP)

Al referendum consultivo si era arrivati dopo mesi di mobilitazione da parte di un gruppo di separatisti che chiedevano un referendum sull’uscita dal Canada, nonostante i sondaggi indicassero che solo un terzo degli abitanti fosse favorevole alla secessione. I separatisti a maggio avevano presentato una petizione con oltre 300.000 firme. Nei giorni scorsi, alla vigilia del referendum, il primo ministro Mark Carney aveva avvertito che una vittoria dei separatisti avrebbe portato una pericolosa incertezza, proprio nel mezzo di una guerra commerciale con gli Stati Uniti. I separatisti erano scesi in piazza sabato 17 ottobre per la causa dell’indipendenza con una grande e partecipata manifestazione a Edmonton.
In Canada un referendum per uscire dal paese si era già tenuto nel 1995 nella provincia del Québec: in quel caso prevalse il “no”.

Le immagini della parata separatista a Edmonton:

Alcune persone sventolano bandiere durante una manifestazione per l’indipendenza dell’Alberta a Edmonton, in Alberta (Canada), il 17 ottobre 2026. (AFP)
Dei manifestanti partecipano a una manifestazione per l’indipendenza dell’Alberta a Edmonton, in Alberta (Canada), il 17 ottobre 2026. (AFP)
La manifestazione per l’indipendenza dell’Alberta a Edmonton, in Alberta (Canada). (AFP)
I separatisti dell’Alberta si riuniscono per una manifestazione a favore dell’indipendenza dell’Alberta a Edmonton. (AFP)
La manifestazione presso la sede dell’Assemblea legislativa a Edmonton. (AFP)

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