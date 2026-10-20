martedì 20 Ottobre 2026

L’oroscopo di martedì 20 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 20-10-2026 ore 9:37Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 9:37

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ti sentirai più pronto e disponibile in amore. Posso dire che questa giornata rappresenta un momento di forza e di migliore stabilità.


Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

In amore non bisogna tirarsi indietro. Cerca di evitare complicazioni, vorresti cambiare vita ma attenzione alle persone false e ai passi azzardati.




Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Sentirsi un po’ agitati o nervosi è quasi normale. Attenzione a non giocare a carte scoperte, qualcuno potrebbe approfittarsene.





Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Un pizzico di fortuna ti aiuterà oggi in diverse situazioni: non temere e lascia lavorare il destino. Certe emozioni possono rinascere in questi giorni.





Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non è una situazione difficile, ma è chiaro che da qualche mese sei sottoposto a prove continue personali, familiari e fisiche. Non agire di fretta.





Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Lascia sfogare chi ce l’ha con te ma mantieni le tue posizioni a qualsiasi costo.




Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Questa giornata regala qualche segno di benevolenza: cerca soltanto di stare attento alle spese di troppo. Il desiderio raddoppia, chi ha una coppia da tempo la legalizza o fa scelte importanti.




Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Devi tagliare tutti i riferimenti inutili, chiudere le situazioni difficili; può salire una certa rabbia soprattutto se c’è qualcuno che cerca di frenarti, di imporsi, possibili discussioni.


Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

E’ una giornata che sta dalla tua parte. Dal punto di vista emotivo una giornata agitata ma in senso positivo.




Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Per le coppie di lunga data che ancora non hanno ufficializzato una storia d’amore, questo è il periodo giusto per rimediare. Hai dovuto accettare una limitazione, ma ora va meglio.




Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Buona giornata, puoi programmare al meglio quello che vuoi fare nel tempo libero. Giornata che promette di recuperare un rapporto d’amore, se necessario.




Pesci

Quelli che hanno un problema legale o finanziario, possono risolverlo presto. Fase di rinnovamento e ti senti molto forte, attendi con ansia l’esito di alcune trattative di lavoro, anche l’amore appare in attesa!






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