L’oroscopo di martedì 20 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Ti sentirai più pronto e disponibile in amore. Posso dire che questa giornata rappresenta un momento di forza e di migliore stabilità.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
In amore non bisogna tirarsi indietro. Cerca di evitare complicazioni, vorresti cambiare vita ma attenzione alle persone false e ai passi azzardati.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Sentirsi un po’ agitati o nervosi è quasi normale. Attenzione a non giocare a carte scoperte, qualcuno potrebbe approfittarsene.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Un pizzico di fortuna ti aiuterà oggi in diverse situazioni: non temere e lascia lavorare il destino. Certe emozioni possono rinascere in questi giorni.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Non è una situazione difficile, ma è chiaro che da qualche mese sei sottoposto a prove continue personali, familiari e fisiche. Non agire di fretta.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Lascia sfogare chi ce l’ha con te ma mantieni le tue posizioni a qualsiasi costo.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Questa giornata regala qualche segno di benevolenza: cerca soltanto di stare attento alle spese di troppo. Il desiderio raddoppia, chi ha una coppia da tempo la legalizza o fa scelte importanti.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Devi tagliare tutti i riferimenti inutili, chiudere le situazioni difficili; può salire una certa rabbia soprattutto se c’è qualcuno che cerca di frenarti, di imporsi, possibili discussioni.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
E’ una giornata che sta dalla tua parte. Dal punto di vista emotivo una giornata agitata ma in senso positivo.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Per le coppie di lunga data che ancora non hanno ufficializzato una storia d’amore, questo è il periodo giusto per rimediare. Hai dovuto accettare una limitazione, ma ora va meglio.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Buona giornata, puoi programmare al meglio quello che vuoi fare nel tempo libero. Giornata che promette di recuperare un rapporto d’amore, se necessario.
Pesci
Quelli che hanno un problema legale o finanziario, possono risolverlo presto. Fase di rinnovamento e ti senti molto forte, attendi con ansia l’esito di alcune trattative di lavoro, anche l’amore appare in attesa!