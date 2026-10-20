martedì 20 Ottobre 2026

L’ad del pastificio Rummo: “Abbiamo finito le scorte e siamo fermi. Se la protesta continua il Sud resterà senza cibo”

I rifornimenti mancati mandano in tilt la produzione di pasta, soprattutto in Puglia: "La maggior parte della produzione italiana è ferma o quasi", dice l'ad del pastificio Rummo

di Luca DonigagliaData pubblicazione: 20-10-2026 ore 9:36Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 9:43

ROMA – “Ora siamo fermi, ieri è stato per noi il primo giorno di stop perché non arrivano camion né cisterne e abbiamo terminato anche le scorte. È ormai da una settimana che questa situazione va avanti”. Avvisa così Cosimo Rummo, presidente e ad dell’omonimo pastificio, in un’intervista oggi a ‘Repubblica’ su crisi dei trasporti e possibili nuove ripercussioni.

STOP NEGLI STABILIMENTI RUMMO A BENEVENTO

Il grano non arriva e così ci sono stabilimenti, come quello di Rummo a Benevento, che sono stati costretti a interrompere la produzione e altri, come La Molisana, che hanno dovuto ridurla drasticamente. Quasi tutti i principali pastifici che si trovano in Puglia, allarga il raggio Rummo, “stiano incontrando difficoltà analoghe alle nostre. Questo significa che la maggior parte della produzione italiana di pasta è ferma o quasi“.

“SE SI RIPARTE IN DUE GIORNI SI RECUPERA, ALTRIMENTI…”

Sull’effetto nei ricavi aziendali della protesta degli autotrasportatori per il caro carburanti, nota l’ad Rummo: “Se lo stop durerà qualche giorno, credo che la produzione potrà essere recuperata. Diverso sarebbe il discorso, se la protesta dovesse protrarsi a lungo. In quel caso si lascerà praticamente il Sud senza cibo né medicine“. E avvisa ancora il presidente Rummo sui rischi del settore legati alla protesta: “La pasta secca ha una vita media di due anni, il che significa che in molti casi i supermercati tendono ad avere ancora scorte. Ma i beni freschi come la frutta e la verdura già cominciano a mancare“.

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