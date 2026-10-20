martedì 20 Ottobre 2026

Meteo, le previsioni di martedì 20 ottobre 2026

Le condizioni meteorologiche da nord a sud del Paese

Data pubblicazione: 20-10-2026 ore 9:11Ultimo aggiornamento: 20-10-2026 ore 9:11

ROMA – Cielo coperto e maltempo diffuso fin dal mattino al Nord-Ovest, in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, dove sono attesi temporali. Queste le previsioni di meteo.it. Prime piogge anche al Nord-Est, mentre altrove la situazione resta al momento stabile. Nel pomeriggio precipitazioni e rovesci si estendono a Toscana e Sardegna, per poi culminare in serata con una fase di forte maltempo su gran parte del Centro-Nord, specie al Settentrione e sui settori tirrenici. Venti di Scirocco in netta intensificazione su quasi tutta Italia, mari molto mossi o localmente agitati e temperature percepite in diminuzione per effetto delle correnti umide e del vento.

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