Meteo, le previsioni di martedì 20 ottobre 2026

ROMA – Cielo coperto e maltempo diffuso fin dal mattino al Nord-Ovest, in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, dove sono attesi temporali. Queste le previsioni di meteo.it. Prime piogge anche al Nord-Est, mentre altrove la situazione resta al momento stabile. Nel pomeriggio precipitazioni e rovesci si estendono a Toscana e Sardegna, per poi culminare in serata con una fase di forte maltempo su gran parte del Centro-Nord, specie al Settentrione e sui settori tirrenici. Venti di Scirocco in netta intensificazione su quasi tutta Italia, mari molto mossi o localmente agitati e temperature percepite in diminuzione per effetto delle correnti umide e del vento.