Douglas Murray: “In Francia non c’entrano gli studenti ma attivisti di estrema sinistra anticapitalisti e fanatici della causa palestinese”

ROMA – “Ogni volta che la Francia va a fuoco, si cercano dei precedenti, il termine di paragone più calzante per le rivolte del momento. Vengono evocate date come il 1968 o, a volte, il 2005. Chi ha una memoria più lunga cita il 1848 o il 1789“. Però “non serve essere storici per notare che gli eventi attuali non assomigliano a proteste scolastiche. Anche ammesso che alcuni studenti stiano protestando per questioni legate al proprio percorso di studi, non avrebbero comunque alcuna giustificazione per farlo. L’anno scorso, la spesa pubblica francese ha raggiunto l’impressionante cifra del 57 percento del prodotto interno lordo, e la spesa per l’istruzione in Francia si colloca al di sopra della media dei paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il tutto in un Paese in cui il rapporto debito/PIL è pari al 115%. Se non altro, la Francia sta spendendo troppo per l’istruzione dei propri giovani. O meglio, sta contraendo debiti per istruire una generazione, una parte della quale oggi protesta contro un’istruzione costosa (sebbene chiaramente inadeguata)”.

Douglas Murray lo scrive su ‘The Free Press’.

“Quando dico che non serve uno storico per capire cosa stia succedendo questo mese, intendo dire che, per individuare ciò che alimenta queste proteste, basta semplicemente aprire gli occhi”, scrive Murray. “Certo, ci sono degli studenti coinvolti. Ma, fin dai primi giorni delle manifestazioni, gruppi di agitatori adulti e incalliti si sono inseriti, portando i disordini a un livello di vera e propria conflagrazione. Il risultato sono state scene apocalittiche, tra cui l’incendio dello storico municipio di Limoges e il saccheggio delle Galeries Lafayette a Parigi. I responsabili non sono studenti che chiedono un migliore insegnamento della matematica; si tratta di attivisti di estrema sinistra, anticapitalisti, attivisti ecologisti e fanatici della causa palestinese”.

“L’aver accolto generazioni di persone che non nutrono alcuna lealtà né amore per il Paese – molte delle quali desiderano addirittura vederlo andare a fuoco – ha contribuito al clima di disordine che regna in Francia”, prosegue Douglas Murray su ‘The Free Press’.

Ciò detto, “Il tono sarcastico, intriso di una sorta di compiacimento per le sventure altrui (‘schadenfreude’), che caratterizza gran parte del commento internazionale, è di per sé rivoltante. ‘I francesi se la sono cercata’, hanno commentato molti ‘combattenti’ da tastiera, osservando i negozianti francesi in lacrime mentre tentavano di impedire a folle inferocite di distruggere le loro attività, e dunque i loro mezzi di sostentamento. Ma non è vero. L’opinione pubblica francese non ha mai votato per tutto questo. Al pari dei cittadini di altri Paesi europei, della Gran Bretagna e persino dell’America, i francesi hanno costantemente eletto governi che promettevano di mettere in sicurezza i confini nazionali, mantenere l’ordine pubblico e scongiurare quegli scenari da guerra civile che in molti – sia dentro che fuori dai confini nazionali – avevano previsto. I loro leader, semplicemente, non hanno mai dato ascolto a tali avvertimenti, oppure hanno fallito nel tentativo di agire di conseguenza”, stigmatizza Murray.

“Ogni volta che qualcuno ha provato ad avvertire che il modello francese non è affatto un modello – se non di disastro – la reazione è stata sempre la stessa. Che si trattasse di avvertimenti provenienti da scrittori come Renaud Camus e Michel Houellebecq, o da politici che spaziano da Manuel Valls a Marine Le Pen, la risposta da parte della classe dirigente è stata il silenzio, l’ostracismo o la persecuzione”, scrive ancora. “E, caspita, di avvertimenti ce ne sono stati. Nel 2021, decine di generali in pensione e altri alti ufficiali dell’esercito francese hanno firmato una lettera congiunta in cui avvertivano che, se il governo francese non avesse preso il controllo dei fallimenti in materia di immigrazione e integrazione che stavano scuotendo il Paese, una guerra civile sarebbe potuta diventare una possibilità concreta. Il governo e i media avrebbero potuto prendere in considerazione l’idea che questi uomini avessero ragione. Le autorità francesi, invece, hanno scelto un’altra strada – la stessa intrapresa dai governi di tutta Europa: hanno colpito i messaggeri”, prosegue Murray.

“Generazioni di politici, commentatori, attivisti e altri esponenti francesi hanno contribuito a creare questa situazione. Eppure, proprio come bambini che appiccano un incendio, non hanno la minima idea di come spegnerlo. Per ora, quasi tutti si danno alla fuga: si dimostrano all’altezza né del momento né della sfida. Nel frattempo, la sinistra socialista si sta allineando politicamente agli immigrati scontenti, dando vita a un movimento abbastanza ampio da poter ambire a un potere reale”, prosegue Douglas Murray su ‘The Free Press’. “La Francia può ancora leggere i propri giornali” ma “mentre i suoi critici, e i critici dei suoi critici, vanno in cerca di ‘eventi’ con cui confrontare questi fatti, trascurano la più elementare delle realtà: se non si affrontano e si allontanano coloro che vi odiano, proprio nel momento in cui danno ampia dimostrazione di tale odio, allora anche la Francia — persino la Francia — non diventerà altro che un bel nome”, conclude Murray.