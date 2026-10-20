AfD colpita da attacco hacker: 400mila mail diffuse online

ROMA – Il partito AfD in Germania è stato colpito da un grave attacco informatico che potrebbe aver esposto centinaia di migliaia di e-mail, secondo quanto riportato dal quotidiano Bild.

I rappresentanti dell’AfD, come riporta l’agenzia Tass, hanno confermato l’attacco al giornale, senza però fornire dettagli sull’entità della fuga di dati. Stando a quanto riferito dalla ‘Bild’, hacker non identificati hanno violato gli account di posta elettronica del partito, pubblicandone il contenuto online. Il materiale sottratto conterrebbe

“421.179 e-mail, per un volume complessivo di 281 gigabyte”. Su un sito web specializzato sono già apparsi riassunti dei messaggi, generati tramite intelligenza artificiale. Tra i mittenti figurerebbero esponenti di spicco dell’AfD, tra cui la copresidente del partito Alice Weidel, il presidente onorario Alexander Gauland e il deputato al Bundestag Leif-Erik Holm. Gli esperti della ‘Bild’, che hanno potuto esaminare una parte del materiale pubblicato, hanno rinvenuto documenti personali appartenenti a membri del partito.

In particolare, sono finite online le fotografie della carta d’identità di Markus Frohnmaier, vicecapogruppo dell’AfD al Bundestag, insieme a quelle di altri rappresentanti del partito. Il materiale reso pubblico comprende inoltre fatture, estratti conto bancari, diplomi, domande di iscrizione al partito ed elenchi degli iscritti alle sezioni locali dell’AfD nello Stato federale della Renania Settentrionale-Vestfalia.