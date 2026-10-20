L’approvazione della legge di bilancio slitta di qualche giorno, in attesa dell’Ue

ROMA – L’approvazione del disegno di legge di Bilancio da parte del Consiglio dei ministri slitterà di qualche giorno, con l’obiettivo di definire una manovra che tenga conto dell’esito delle interlocuzioni con Bruxelles. Questo l’esito del vertice di maggioranza di ieri a Palazzo Chigi, convocato per mettere a punto le misure che cubano 23,5 miliardi.

Tra le priorità su cui sta lavorando la maggioranza figurano gli interventi a favore dei giovani e degli anziani, il rafforzamento della sanità, il sostegno alle famiglie e le misure per fronteggiare il costo dell’energia. Affrontato anche il tema del contributo da 5 miliardi richiesto al settore finanziario nell’ambito della definizione delle coperture della manovra. Il confronto, fanno sapere fonti di maggioranza, “proseguirà nei prossimi giorni per individuare un equilibrio tra le priorità della maggioranza, e i margini finanziari disponibili”.

Da sciogliere anche i temi relativi alle misure per la sanità e i sostegni alle famiglie. “Nel corso del vertice- hanno spiegato fonti di maggioranza- è stato fatto il punto sulla trattativa in corso con l’Unione europea per ottenere maggiori margini di flessibilità. Proprio in considerazione del negoziato, l’approvazione del disegno di legge di Bilancio da parte del Consiglio dei ministri slitterà di qualche giorno, con l’obiettivo di definire una manovra che tenga conto dell’esito delle interlocuzioni con Bruxelles”.