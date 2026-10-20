Zelensky: “L’Italia è nel mirino della guerra ibrida russa. Da Trump tagli ingiusti a Starlink e intelligence”. Oggi in Norvegia, possibile incontro con Vitkoff

ROMA – “La Russia conduce da tempo una guerra ibrida contro l’Europa, anche contro Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non è la guerra su vasta scala che conduce contro di noi, ma passa attraverso televisioni, mezzi d’informazione, Internet e social network”.

Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella sua prima intervista a un media italiano, il Corriere della Sera, dopo il ‘patto del diesel’ tra Donald Trump e Vladimir Putin.

Zelensky è atteso inoltre oggi in Norvegia. Lo rende noto il governo di Oslo, spiegando che “il presidente Zelensky ha chiesto a Norvegia e Finlandia di organizzare una riunione nel quadro degli sforzi diplomatici in corso, in un momento critico per l’Ucraina”. All’incontro parteciperanno il premier norvegese Jonas Gahr Støre e il presidente finlandese Alexander Stubb. Secondo il media statunitense Axios, a margine del summit potrebbe tenersi un colloquio tra Zelensky e l’emissario della presidenza Usa, Steve Witkoff.

LA GUERRA IBRIDA ALL’ITALIA: “MOSCA USA I MIGRANTI, CHI VI GOVERNA DECIDETELO VOI”

Zelensky affronta il tema delle ingerenze di Mosca nei Paesi europei: “I cittadini hanno diritto di essere soddisfatti o insoddisfatti dei propri governi, non devono essere manipolati da campagne russe. Come vivere e chi eleggere devono deciderlo italiani, francesi, ucraini, spagnoli. Non i russi”.

Il presidente ucraino è esplicito sulle leve usate dal Cremlino: “Mosca sfrutta il tema migratorio e continuerà a farlo. Usa qualsiasi argomento che possa dividere: religione, lingua, questioni di genere. Lo vediamo in Europa, negli Stati Uniti e in Ucraina”.

IL RAPPORTO CON MELONI: “NOSTRO SCAMBIO FA CRESCERE LEONARDO E POSTI DI LAVORO”

Sulle relazioni bilaterali con Palazzo Chigi, Zelensky assicura: “Ho un ottimo rapporto con Giorgia e la rispetto molto. Le auguro di continuare a essere una guida stabile per l’Italia”.

“Non è un rapporto in cui l’Italia aiuta e l’Ucraina non dà nulla in cambio – prosegue Zelensky –. Condividiamo l’esperienza sulle armi: quali funzionano, quali no. Abbiamo collaborazioni produttive nei due Paesi e un ottimo rapporto con Leonardo. Questo scambio fa crescere anche la tecnologia italiana. Negli stabilimenti in Italia lavorano italiani: sono posti di lavoro, non soltanto aiuti all’Ucraina. Dobbiamo proseguire così, anche per costruire la difesa aerea europea”.

LO SCONTRO CON GLI USA: “TAGLI A INTELLIGENCE E STARLINK. TRA PARTNER SERVE ONESTÀ”

Il leader di Kiev affronta i rapporti tesi con la nuova amministrazione americana: “Le limitazioni alla condivisione di informazioni di intelligence e la riduzione della velocità di Starlink non sono più semplici minacce ma una realtà. È ingiusto nei nostri confronti. Restiamo grati al popolo americano e alla squadra di Trump. Ma tra partner deve esserci onestà”.

“Gli sono andato incontro da partner – aggiunge parlando di Trump –: se i russi ci colpiscono e noi non possiamo rispondere, è ingiusto. Ho detto: se per voi alleati è necessario, e non riuscite a fermare Putin, dateci almeno gli intercettori per proteggere le infrastrutture energetiche. Invece quei missili non ce li hanno dati: ci chiedono soltanto di fermarci”. Sulle trattative, tuttavia, chiarisce: “Ieri abbiamo parlato con il gruppo negoziale di Trump. Ho detto che siamo pronti: se vogliono discutere di negoziati e di un accordo di pace con Putin, siamo sempre aperti. Sono pronto a incontrarli, forse già questa settimana”.