Halloween nel ‘sottosopra’, Bologna riapre i canali sotterranei per visite ‘da paura’

BOLOGNA- Non sarà il ‘sottosopra’ di Stranger things, ma la discesa nella Bologna sotterranea sarà comunque un’esperienza da brividi. E’ la promessa dell’associazione Vitruvio che per Halloween ha preparato un programma ‘da paura’ con ben nove proposte in 64 appuntamenti (anche per famiglie e bambini). Da venerdì 28 a martedì 1 novembre, cinque giorni di orribile divertimento con The Vitruvio horror live show, alla 14esima edizione.

DISCESA NEL CANALE DI RENO

Il 2022 sarà l’anno dei grandi ritorni, delle collaborazioni importanti e dei brividi inseguendo le cronache nere bolognesi. Vitruvio torna a esplorare una porzione della Bologna sotterranea, nella sua veste più noir, grazie alla collaborazione e concessione di Canali di Bologna per l’accesso al tratto sotterraneo del Canale di Reno, in pieno centro storico, in un percorso cittadino scandito da prospettive contorte, memori di acque corrotte e ponti sepolti.

I FANTASMI DI VILLA CLARA

Come in ogni horror che si rispetti, il programma prevede anche la visita a una casa ‘maledetta’ con le storie oscure di una villa antica un tempo splendente: Villa Malvasia, detta Villa Clara, dove, grazie alla collaborazione con la Fondazione Amici Villa Malvasia, si riaprono i cancelli per un raduno di spettri e figure inquietanti. Non mancheranno gli spettacoli dedicati alle famiglie e ai bambini, le esplorazioni urbane paurose, i percorsi con la zdàura Onorina Pirazzoli e gli itinerari di trekking urbano tematici.

UN TEAM DI 40 PERSONE PER VITRUVIO

Un cartellone organizzato grazie a un team di quaranta persone tra attori, relatori e collaboratori. Nel 2018, anno in cui era visitabile il Canale di Reno, Vitruvio ha accompagnato nel ‘sottosopra bolognese’ 5.000 spettatori in quattro giorni, per 60 appuntamenti in sei giorni. “Con 64 appuntamenti in cinque giorni la scommessa è di portare oltre 8.000 curiosi in giro per la città”, è la scommessa dell’associazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it