All’universita’ di Parma prima laurea magistrale per uno studente rifugiato

Parma – Si chiama Gospel Ozioma Nnadi e nel 2020 è stato stato il primo studente rifugiato a conseguire una laurea triennale all’Università di Parma (in informatica). Oggi, di nuovo per la prima volta in ateneo ha raddoppiato, conseguendo anche la laurea magistrale in Scienze informatiche con una tesi in cui l’ha seguito il docente Alessandro Dal Palù. Il ragazzo è fuggito dalla Nigeria nel 2016, a seguito delle persecuzioni nei confronti della sua famiglia. Dopo essere stato imprigionato in Libia è riuscito ad arrivare in Italia, e dopo vari trasferimenti in città italiane è approdato a Parma. Qui ha richiesto lo status di rifugiato e intanto ha perseguito il suo desiderio di studiare informatica.



Grazie al sostegno del “Piano di Ateneo per i rifugiati” ha potuto seguire i primi corsi già nel 2017 e al terzo anno di frequenza, una volta ottenuto il riconoscimento di rifugiato, ha potuto beneficiare anche di una borsa di studio. Ora è arrivata anche la laurea magistrale, “a suggello di un percorso fatto di impegno e di grande forza di volontà“, commenta l’Università di Parma. Facendo allo studente un grande “in bocca al lupo” per il futuro.

