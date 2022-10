Il Cua ‘assegna’ Beyoo occupato, Fratelli d’Italia: per voi c’è la Dozza

BOLOGNA – Doveva aprire a settembre, ma a causa di qualche rallentamento sui lavori è stato tutto rimandato al 24 ottobre, lunedì prossimo, con 333 studenti già prenotati su 513 posti letto. Invece lo studentato privato Beyoo, prima periferia di Bologna proprio davanti al Dlf, è stato nel frattempo occupato. Da altri studenti, appartenenti al collettivo universitario Cua. Oggi si sono trovati faccia a faccia, in via Serlio.

IL COLLETTIVO: “CI APPROPRIAMO DI UN PIANO AL GIORNO”

Il Cua ha annunciato che l’intenzione è quella di adibire “una parte degli alloggi di questo studentato di lusso a chi non può permettersi una casa a Bologna”. Troppi, ribadiscono gli occupanti, gli oltre 700 euro al mese per una stanza. “Noi al silenzio rispondiamo con una sfida, una provocazione che potremmo chiamare 15 piani in 15 giorni: questo stabile ha 15 piani. Noi, un piano al giorno, ci riappropriamo di tutte le stanze e le adibiamo all’emergenza abitativa. Creiamo uno sportello per avere appunto accesso a queste camere, in cui chiunque potrà venire qui e proporsi”.

LUNA SOLIDARIZZA: ALTRE MILLE IDEE GIOIOSE FIORISCANO

Intanto si crea una solidarietà tra occupazioni. Il collettivo Luna, che nei giorni scorsi ha fatto suo un immobile vuoto di proprietà di Asp, dà il benvenuto al Beyoo occupato. “Che altre mille idee gioiose, eretiche, radicali, fioriscano dai posti che riprendono vita a partire dalle occupazioni e dalle pratiche solidali”, è l’invito spedito da via Capo di Lucca.

CAVEDAGNA (FDI): IL SINDACO LEPORE GARANTISCA CHI INVESTE

Attacca invece Fratelli d’Italia, che non ha dubbi, a proposito dell’occupazione di via Serlio: “Questo è un atto criminale”. E’ il consigliere comunale Stefano Cavedagna ad intervenire, sollecitando una presa di posizione del sindaco Matteo Lepore. “L’unico posto che quelli del Cua dovrebbero occupare è una stanza al carcere della Dozza”, sostiene Cavedagna. “Diversamente da quella che, seppur da condannare, sembrava una attività di protesta per il caro affitti, il Cua sta occupando in maniera permanente lo studentato Beyoo, di via Serlio”. Ci sono “decine e decine di studenti che stanno aspettando la fine dei lavori e questi disgraziati facinorosi occupano. Hanno persino usato i letti per dormire. Hanno persino detto che occuperanno un piano al giorno, chiamando persone da fuori per farle entrare dentro”.

E “cosa fa il sindaco Lepore? Cosa fa la giunta? Quando c’è qualcuno che investe in città, peraltro per strutture ricettive, il Comune deve garantire il servizio”.

