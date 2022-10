Allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, fronte a rischio crollo

AOSTA – L’allerta “gialla” di criticità ordinaria per possibili piogge forti e localmente molto forti su tutta l’alta Valle d’Aosta ha portato il Comune di Courmayeur a un’allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, la cui fronte è a rischio di crollo. Lo scenario elaborato dalla Fondazione Montagna Sicura di sgomberare un’area piuttosto ampia, che comprende sei edifici tra Montitaz-Damon e Planpincieux: sono seconde case, una sola è abitata tutto l’anno. È prevista anche la chiusura della strada poderale per Rochefort e la deviazione del traffico dalla strada comunale della val Ferret lungo la strada alternativa tra La Montitaz e Planpincieux. Sgombero e viabilità alternativa entreranno in vigore dalle 19.30 di oggi e fino alla revoca dell’ordinanza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it