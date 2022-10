Energia, Cna: “Nuovo governo nasce forte, vogliamo risposte veloci”

FIRENZE – “Oggi sicuramente i problemi sono l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia. Fra qualche giorno ci auguriamo di avere un nuovo governo che nasce, almeno dalle urne, con una maggioranza forte. È un po’ che questo non succedeva nel nostro Paese. Ci aspettiamo, quindi, delle risposte veloci“. È quanto dichiara il presidente nazionale di Cna, Dario Costantini, parlando coi giornalisti in occasione dell’assemblea pubblica dell’associazione fiorentina, a palazzo Vecchio.

“Ovviamente- aggiunge- la partita, sarebbe stupido non ammetterlo e non pensarlo, non la giochiamo più soltanto nel nostro Paese, ma è diventata anche di carattere europeo. Non a caso abbiamo appena celebrato un’assemblea nazionale convocando tutte le associazioni delle pmi dell’area mediterranea, non a caso fra una settimana andrò a Bruxelles, perché oggi c’è bisogno di essere anche su quei tavoli lì, è dovere delle associazioni esserci. Noi ci siamo e ci saremo”.

