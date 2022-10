A Bologna le partite della Virtus femminile di basket saranno a ingresso gratuito

BOLOGNA- Per la stagione 2022-2023 sarà possibile accedere gratuitamente a tutte le partire di Regular Season di Campionato ed Eurolega della squadra femminile della Virtus Segafredo. La squadra, attiva da tre stagioni nel corso degli anni ha raggiunto traguardi importanti come la prima finale di Coppa Italia e la prima finale Scudetto, il prossimo mercoledì 2 novembre debutterà anche nel massimo campionato europeo, la Fiba Euroleague. Ebbene, a tutto questo si potrà assistere gratis. “L’impegno del Comune di Bologna è stato ancora una volta di promuovere e valorizzare lo sport femminile e, grazie alla collaborazione con Bologna Welcome, il PalaDozza è diventato la casa della Virtus basket femminile– sottolinea l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi- come tifosa della squadra, invito la città a sostenerla perché queste ragazze hanno bisogno anche del calore del pubblico per farci sognare”.

E LA SOCIETÀ CHIAMA LA CITTÀ: ORA VENITE A SOSTENERE QUESTE RAGAZZE

E sul sito della società bianconera si legge: in sole tre stagioni la Virtus femminile è diventata “una delle realtà più importanti a livello nazionale ed europeo” raggiungendo “storici traguardi come la prima finale di Coppa Italia e la prima finale Scudetto”, e ora arriva la prova in Euroleague, “espressione della migliore pallacanestro femminile continentale”. Ed ecco che “anche grazie al sindaco Matteo Lepore, e all’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, il cui supporto ha permesso di disputare le gare casalinghe nell’impianto di piazza Azzarita”, la Virtus ufficializza “di aver reso gratuito l’accesso a tutte le partite di Regular Season di Campionato ed Eurolega. Ci auguriamo che i nostri tifosi e i tanti appassionati di basket vengano a sostenere le ragazze e che, grazie al loro sostegno, Bologna possa confermare di essere l’epicentro del basket femminile italiano“.

