VIDEO| Rodrigo Garcia: “Con ‘Raymond & Ray’ racconto come gli uomini affrontano i traumi”

ROMA – Perdono, saper lasciare andare, riconciliazione, condivisione del dolore, il rapporto tra due fratelli, il superamento di un lutto e come gli uomini affrontano i traumi. Senza dimenticare il carisma, l’umorismo dei due protagonisti Ethan Hawke e Ewan Mcgregor, insieme per la prima volta sullo schermo in ‘Raymond & Ray’ diretto da Rodrigo Garcia e prodotto da Alfonso Cuaron. Presentato in Concorso alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma e dal 21 ottobre su Apple TV+, il film racconta dei due fratellastri Raymond e Ray, che hanno vissuto all’ombra di un padre terribile. In qualche modo, ognuno di loro ha ancora il senso dell’umorismo e il suo funerale è un’occasione per reinventarsi tra rabbia, dolore, follia e amore.

