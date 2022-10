Contro la sclerosi multipla arriva la campagna ‘The SMeakers’

ROMA – ‘The SMeakers. Le scarpe di chi non si ferma’, la campagna promossa da Sanofi in collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), quest’anno cambia passo e torna con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla sclerosi multipla e supportare la ricerca.

SCARPE GRIFFATE DALL’ARTISTA CHIARA RIVA

Calligrafate dall’artista Chiara Riva con le storie di Cristina, Federico e Rachele, in rappresentanza delle circa 133mila persone affette da sclerosi multipla in Italia, ‘The SMeakers’ sono state presentate per la prima volta nel 2021 alla Milano Fashion Week. Oggi hanno la possibilità di diventare una vera e propria collezione, dalla cui vendita sarà possibile raccogliere fondi a favore Fism, la Fondazione di Aism impegnata nel finanziamento di progetti di ricerca sulla sclerosi multipla e altre patologie neurodegenerative.

PREORDINE APERTO FINO AL 31 OTTOBRE

Per avviare concretamente la loro produzione è stata adottata la formula del preordine, grazie alla partnership con V2 brand, giovane produttore made in Italy di abbigliamento sportivo: solo al raggiungimento di mille paia di scarpe vendute in preordine, aperto fino al 31 ottobre, ne sarà avviata la produzione. Se l’iniziativa andrà a buon fine, parte del ricavato di ogni paio di scarpe sarà devoluta dal produttore a favore di Fism.

L’INSTALLAZIONE A MILANO, UNA SCARPA DI 4 METRI!

Per far conoscere la campagna al grande pubblico, oggi in Stazione Centrale a Milano è stata installata una riproduzione su grande scala di The SMeakers, una scarpa di 4 metri. L’installazione rimarrà sino al 31 ottobre e un cartello esplicativo fornirà le informazioni sull’iniziativa, insieme al QR code per poter acquistare le scarpe. Con The SMeakers ai piedi, le persone potranno portare con sé e far conoscere storie di straordinaria forza e amore per la vita, che incoraggiano a non arrendersi e a non fermarsi, neanche di fronte a una diagnosi di sclerosi multipla.

FRANCESCO VACCA (AISM)

“Quello che ci lega a SMeakers- ha dichiarato il presidente nazionale di Aism, Francesco Vacca– è l’attenzione al movimento. Una buona attività fisica, una riabilitazione personalizzata sono elementi importanti per il trattamento della SM e sono di aiuto per mantenere e migliorare alcune funzioni, tra cui per esempio l’equilibrio, la mobilità, la coordinazione ma anche per ottenere effetti positivi sull’umore e sull’autostima della persona”. “Sostenere l’acquisto di queste straordinarie SMeakers- ha aggiunto- ci aiuta a proseguire i nostri progetti legati all’area di ricerca della riabilitazione, condotta dai nostri ricercatori all’interno del Servizio riabilitativo Aism di Genova”.

MARCELLO CATTANI (SANOFI ITALIA)

“Siamo felici- ha affermato il presidente e ad di Sanofi Italia, Marcello Cattani– di proseguire la nostra collaborazione con Aism in questo progetto volto a migliorare la conoscenza e la consapevolezza della sclerosi multipla. Già in occasione del lancio, lo scorso anno, le SMeakers avevano riscosso un notevole successo e in molti avevano espresso il desiderio di poterne avere un paio”. “Siamo orgogliosi- ha proseguito- di poter dare finalmente alle persone l’opportunità di portare in giro il prezioso messaggio di speranza e coraggio impresso su queste scarpe e, al contempo, di contribuire concretamente alla ricerca scientifica. Attraverso questa campagna abbiamo voluto trovare e percorrere insieme ad Aism strade nuove per collaborare con lo stesso obiettivo: migliorare la qualità di vita delle persone che convivono con questa patologia“.

COME ACQUISTARE LE SMEAKERS

Le SMeakers possono essere acquistate in preordine entro il 31 ottobre visitando il sito www.thesmeakers.it o, per chi si trova a Milano, scansionando il QR code presente presso l’installazione in Stazione Centrale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it