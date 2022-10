NAPOLI – Dal caldo dell’Arena alla frescura del mare di Napoli è un passo, quasi letteralmente. E così Fabio Fognini ha deciso di bagnare il suo esordio alla Napoli Cup facendo un tuffo nel mare antistante il Tc Napoli, sul lungomare.

Fognini ha battuto al primo turno il francese Grenier 6-4 3-6 6-3 e dopo tre ore di gioco, si è tolto il completino e si è immerso tra gli scogli. Al ligure toccherebbe peraltro tornare in campo in serata per il doppio turno, contro il numero 1 del seeding, lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Umidità – non la sua – permettendo.

