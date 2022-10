Una truffatrice seriale ha collezionato 42 sentenze di condanna

BARI – Finisce in carcere dopo 42 sentenze di condanna definitive per truffa. Una donna di 43 anni è stata raggiunta da un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura generale di Bari ed eseguito dai poliziotti del commissariato di Foggia (Lucera).

La donna è stata condannata complessivamente a 26 anni, otto mesi e due giorni di reclusione e al pagamento di 8.150 euro di multa. La donna dal 2015 scontava la condanna agli arresti domiciliari poiché madre di un bambino di età inferiore a 10 anni.

