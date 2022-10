A Bologna più controlli e cantieri per “azzerare i morti sulle strade”

BOLOGNA – Il Comune di Bologna “mette in campo un pacchetto di interventi per contrastare l’incidentalità in città“, con l’obiettivo, afferma il sindaco Matteo Lepore, di “ridurre a zero le morti per incidenti stradali in città”. In particolare, dettaglia l’amministrazione, si intende “agire su diversi fronti”, con controlli straordinari della Polizia locale, circa 6,3 milioni di euro di cantieri per la messa in sicurezza di strade, ciclabili, incroci e aree scolastiche e una campagna di sensibilizzazione.

NELLA PRIMA GIORNATA DI CONTROLLI FATTE 27 MULTE

Sul primo punto, il Comune fa sapere che “da martedì sono partiti servizi specifici straordinari della Polizia locale per prevenire e controllare le condotte di guida pericolose”, che proseguiranno per due giorni a settimana a rotazione, con l’impegno di otto pattuglie e un ufficiale coordinatore, per un totale di circa 20 operatori. Il servizio “coprirà tutto il territorio comunale”, con l’impiego “anche di strumenti di controllo della velocità, come il Telaser e l’etilometro”. Solo nella prima giornata, informa l’amministrazione, “sono stati svolti 150 controlli e comminate 27 sanzioni“.

IN PARTENZA LAVORI PER REALIZZARE NUOVE PISTE CICLABILI

Quanto ai cantieri, all’inizio di novembre partiranno “due appalti legati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale finanziati con fondi React Eu”. Il primo, di tre milioni di euro, per realizzare nuove piste ciclabili, riqualificare e mettere in sicurezza quelle esistenti, e il secondo, di 500.000 euro, per la tutela delle aree scolastiche. In entrambi gli appalti sono compresi interventi in zone particolarmente critiche rispetto all’incidentalità come via Azzurra, dove proprio ieri un 13enne, che fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato investito sulle strisce pedonali, e al quale vanno “gli auguri di buona guarigione” del primo cittadino. Partiranno invece a gennaio altri lavori per quasi 700.000 euro, che comprendono sia ciclabili e aree pedonali emergenziali, sia interventi di miglioramento della sicurezza stradale e delle connessioni ciclabili. In primavera sarà poi avviato un ulteriore pacchetto di 2,1 milioni di euro di lavori per il miglioramento della sicurezza stradale con riqualificazione e interventi di segnaletica delle strade comunali.

NEI PROSSIMI MESI IN PROGRAMMA ANCHE UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Infine, nei prossimi mesi scatterà “una campagna di comunicazione per sensibilizzare la cittadinanza ad una guida consapevole e a comportamenti corretti, con affissioni nelle strade della città, e comincerà il percorso di attivazione della ‘città 30’, con momenti di condivisione nei quartieri e con le categorie coinvolte”. Commentando questo pacchetto di interventi, Lepore sottolinea che “in tutte le città italiane si registra un innalzamento dell’incidentalità, dovuta spesso a distrazione alla guida, assunzione di sostanze o velocità”, e per questo “metteremo in campo più controlli e presenteremo un piano per la riduzione della velocità. Le morti e gli incidenti gravi nella nostra città vanno fermati“. Il sindaco ricorda poi che “abbiamo aperto per la prima volta anche un tavolo di lavoro sulla Città metropolitana per la sicurezza stradale”, e conclude assicurando “il nostro impegno a tutti i parenti delle vittime che in questo primo anno di mandato ho avuto modo di incontrare ed ascoltare”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it