Eurovision 2023, parte la selezione di “Una voce per San Marino”

ROMA – Venerdì 28 ottobre inizierà la prima fase di casting per la seconda edizione di “Una Voce Per San Marino”, il concorso musicale che la Repubblica di San Marino organizza con l’obiettivo di trovare la miglior voce possibile per difenderne i colori ad Eurovision Song Contest 2023. L’anno scorso a trionfare era stato Achille Lauro.

LA SELEZIONE

La gara si sviluppa in due momenti, una prima fase di selezione che da quest’anno verrà ospitata (in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa) nell’auditorium che San Marino a dedicato a Little Tony e da una finalissima che, come lo scorso anno, verrà trasmessa in diretta televisiva con la conduzione di Senhit e Jonathan Kashanian, confermati per il secondo anno.

“La grande novità è rappresentata dall’assenza di categorie, big ed esordienti faranno lo stesso percorso verso l’ultimo atto”, ha spiegato il segretario di stato della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati.

CHI PUÒ CANDIDARSI

Le candidature possono essere presentate sul sito www.unavocepersanmarino.com da coloro che entro il 30 novembre che abbiano compiuto i 16 anni d’età, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. Successivamente seguirà una fase formativa e di casting che si svolgerà nell’arco di due giorni.

Nel corso del mese di febbraio 2023 saranno previste 5 semifinali, 4 derivanti dalle selezioni e 1 di ripescaggio, che termineranno con la finalissima del 25 febbraio 2023, durante la quale sarà annunciato il vincitore che parteciperà alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.

