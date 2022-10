Tg Cultura, edizione del 20 ottobre 2022

ROMA CELEBRA PIER PAOLO PASOLINI CON TRE MOSTRE COORDINATE

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, l’Azienda Speciale Palaexpo di Roma, le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il Maxxi celebrano la figura del poeta, regista, scrittore e artista. Il progetto espositivo coordinato e condiviso si chiama ‘Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo’ e si ispira alla frase pronunciata dal saggio Chirone nel film Medea, che evoca la misteriosa sacralità del mondo del sottoproletariato, arcaico e religioso, in netto conflitto con gli eroi di un mondo razionale, laico, borghese.

PER PALAZZO PITTI UN MILIONE DI EURO DAI FRIENDS OF THE UFFIZI

Una nuova tappa andrà presto ad arricchire il percorso di visita della reggia di Palazzo Pitti. Si tratta della Sala di Bona, grandioso spazio di rappresentanza mediceo decorato da un ciclo pittorico di ben 540 metri quadrati, direttamente confinante con la Sala Bianca in Palazzo Pitti. La sala è stata restaurata grazie al supporto degli Amici degli Uffizi e Friends degli Uffizi Galleries. Autrice della donazione, la filantropa statunitense Veronica Atkins, che, destinando oltre un milione di euro al museo, ha sostenuto anche il restauro del ciclo mediceo degli Arazzi Valois, custodito nel Palazzo, e l’acquisto di un pianoforte da concerto per la Sala Bianca.

AI MUSEI REALI DI TORINO LA MOSTRA ‘FOCUS ON FUTURE’

I Musei Reali di Torino presentano ‘Focus on Future, 14 fotografi per l’Agenda Onu 2030’, la mostra che illustra i valori dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in un inedito viaggio fotografico dedicato alle situazioni di fragilità del pianeta. Duecento scatti tra strade, paesaggi e persone che narrano la condizione di un’umanità ancora alla ricerca dei suoi diritti fondamentali e disegnano un itinerario visivo sulle emergenze globali. L’esposizione è allestita nelle Sale Chiablese e sarà aperta dal 21 ottobre al 19 febbraio.

DAL 3 AL 26 NOVEMBRE TORNA IL PADOVA JAZZ FESTIVAL

Dal 3 al 26 novembre torna il Padova Jazz Festival, un percorso a stile libero attraverso le innumerevoli possibilità estetiche del jazz. Arrivata alla sua 24esima edizione, la kermesse promette star internazionali, come Dave Holland e Kenny Garrett, e nuovi talenti emergenti, tra i quali Joey Alexander e Joel Ross, oltre a percorsi nel miglior jazz italiano con Enrico Rava, Danilo Rea, Dario Deidda e Roberto Gatto. Il Festival riserva spazio anche al sempre più rilevante jazz al femminile con Linda May Han Oh, Melissa Aldana, Rossana Casale e Silvia Bolognesi.

