GP Malesia, primo match point per Bagnaia

ROMA – Sente la pressione, ma per ora riesce a gestirla. Francesco Bagnaia si appresta a vivere il Gran Premio di Malesia con serenità, consapevole del proprio valore e di poter chiudere con una gara di anticipo il discorso per il titolo piloti di MotoGP. Il piemontese della Ducati ha 14 punti di vantaggio in classifica su Fabio Quartararo (Yamaha) e 27 su Aleix Espargarò (Aprilia), e già domenica potrebbe festeggiare il suo primo successo nella classe regina, dopo il trionfo del 2018 in Moto2, proprio a Sepang.

LE POSSIBILITÀ DI VITTORIA MONDIALE

Diverse sono le combinazioni che potrebbero incoronare Bagnaia, senza dover aspettare l’ultimo appuntamento di Valencia in programma il 6 novembre: se vince la gara e Quartararo non sale sul podio; se arriva secondo e Quartararo non va oltre il settimo posto e Aleix Espargaro non vince; se finisce terzo, Quartararo non va oltre l’11esimo posto e Aleix Espargaro non sale sul podio; se chiude quarto, Quartararo non va oltre il 14esimo posto e Aleix Espargar non sale sul podio; se arriva quinto, Quartararo non finisce tra i primi 15 e Aleix Espargaro non sale sul podio.

L’INCOGNITA METEO

In Malesia ‘Pecco’ correrà su una delle sue piste preferite, anche se a mettergli i bastoni tra le ruote potrebbero essere le condizioni meteo, con pioggia prevista sia per le qualifiche che per la gara: “Se potessi- ha dichiarato in conferenza stampa prima del GP- sceglierei di correre sull’asciutto. Disputare 20 giri sul bagnato può essere molto insidioso”.

È dal 2009 che un italiano non vince un titolo iridato, l’ultimo è stato Valentino Rossi, e, nonostante questo, Bagnaia proverà a vivere questo appuntamento “come un weekend normale”, consapevole di avere “un’ottima moto che è migliorata parecchio nel corso della stagione. Ora dobbiamo completare l’opera”.

QUARTARARO NON HA “PIÙ NULLA DA PERDERE”

“Sono in una posizione in cui devo pensare a dare tutto e spingermi sempre al limite. Non ho più nulla da perdere e comincerò da subito a spingere al massimo”. Lo ha dichiarato il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, nella conferenza stampa prima del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP.

