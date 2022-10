Zingaretti agli alleati: “Alle regionali andiamo uniti, non lasciamo il Lazio alla destra”

ROMA – Un appello a Giuseppe Conte e Carlo Calenda? “Io faccio un appello a tutti. Come detto non sta a me entrare nel merito della discussione sul futuro candidato alla presidenza della Regione, però rinnovo questo appello a tutti: non buttiamo a mare i 10 anni che abbiamo alle nostre spalle. Prevalgano il bene comune, lo spirito di confronto, l’unità, il dialogo. È inutile lamentarsi di Fontana presidente della Camera, di La Russa presidente del Senato o della futura premier Meloni se poi non si fa di tutto per evitare che la Regione Lazio vada alla destra. Le elezioni si possono perdere ma non è accettabile che si regalino“. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della firma di un protocollo alla Prefettura di Roma per la prevenzione di infiltrazioni criminali nei bandi Pnrr.

“Noi nel Lazio- ha aggiunto Zingaretti- abbiamo una maggioranza che governa bene da due anni ed è una maggioranza che i cittadini del Lazio hanno premiato perché per la prima volta nella storia le forze del centrosinistra sono arrivate addirittura sopra il Centrodestra, con il 49,5% contro il contro il 44 %. Io mi sento di dire che i cittadini di centrosinistra del Lazio vogliono unità. Quindi rinnovo con la testa e con il cuore il mio appello a tutti: voltiamo pagina e continuiamo questa bella storia comune”.

