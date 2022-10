VIDEO | Scalatore attaccato da un orso in Giappone, il video choc

BOLOGNA – Stava affrontando tranquillamente un percorso di arrampicata tra le rocce, quando è stata avvicinato e attaccato da un orso bruno. L’orso gli è passato davanti ed è sceso lungo la roccia. Poi, probabilmente spaventato dalle grida di terrore dell’uomo, ha cercato di colpirlo e di risalire sulla roccia dove lo scalatore sI stava muovendo. Per tutta risposta, lo scalatore ha continuato a gridare cercando di colpire l’orso con calci e pedate. Alla fine l’animale si è allontanato. È successo in Giappone e in rete, da giorni, circola un video impresisonate con la data dell’1 ottobre.

L’ATTACCO AL MINUTO 1.07

L’aggressione, stando al video diffuso dalla pagina Youtube ‘Bear attacks climber’ sarebbe stato girato sul monte Futago, in Giappone. Il video condiviso dalla pagina giapponese comincia con l’escursionista (che ha una dash cam sulla testa) che sta camminando sulle rocce in silenzio. Improvvisamente, al minuto 1.19, l’uomo si trova davanti l’orso che sta attraversando anche lui quelle stesse rocce. L’orso lo scavalca e scende sotto, ma nel frattempo l’uomo aveva cominciato a a gridare in preda al panico.

A questo punto, si vede l’orso fare alcuni tentativi di arrampicarsi e di risalire, facendo quasi dei salti in direzione dell’uomo. Lo scalatore però continua a gridare e a respingerlo. Calci, grida. Alla fine l’animale si allontana. Allo scalatore non resta che riprendere fiato e proseguire la camminata sulle rocce.

