Spedizione Everest, a Kathmandu i primi test sulla funzionalità respiratoria

ROMA – “Abbiamo ricreato un piccolo laboratorio di fisiopatologia respiratoria portatile e ci occuperemo di indagare i disturbi respiratori monitorando i parametri dei 22 componenti del gruppo sia di giorno che di notte. Userò per effettuare queste prove sui partecipanti l’emogasanalizzatore per vedere gli scambi gassosi e quindi i valori del Ph, P02 e la saturazione. Ci avvaliamo anche di due spirometri portatili per effettuare gli esami spirometrici, per rilevare la funzionalità respiratoria, e di altri strumenti che ci consentiranno di tracciare lo studio del sonno. A tal proposito verranno reclutate 10 persone che partecipano alla spedizione per appurare se manifestano disturbi respiratori durante il sonno. Questi test verranno ripetuti all’interno del laboratorio Piramide di Desio e poi quando torneremo, dopo le giornate di trek, qui nel centro medico a Kathmandu”. Lo ha detto all’agenzia di stampa Dire Pierpaolo Prosperi, tecnico di fisopatologia Respiratoria dell’Asl di Pescara e membro scientifico del progetto internazionale ‘Lobuje Peak-Pyramid: Exploration & Physiology 2022’ che impegnerà, da oggi 20 ottobre all’8 novembre 2022, un gruppo di 22 italiani, uomini e donne, di età compresa tra i 20 e i 60 anni seguiti e supportati dall’agenzia Dire.

Il gruppo dei 22, dopo un anno di preparazione fisica e mentale, sfiderà i loro limiti, vincendo resistenze e paure ataviche per arrivare alla base dell’Everest presso la Piramide di Desio, osservatorio e laboratorio internazionale a 5000 m di quota. L’obiettivo finale è rilevare, registrare e studiare, durante le varie tappe del viaggio, i parametri fisiologici e clinici, le performance fisiche individuali e l’impatto psicologico che un viaggio del genere può avere su sportivi a livello non agonistico.

