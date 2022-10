Benetti (Isnec): “Esperti contabili strategici per le risorse del Pnrr”

NAPOLI – “Dodicimila tra esperti contabili e commercialisti rappresentano una vera e propria task force operativa nell’ambito del Pnrr per svolgere il ruolo di revisori negli enti locali. Si tratta di centinaia di amministrazioni comunali, provinciali e Città metropolitane che nei prossimi mesi dovranno investire tutte le risorse economiche rese disponibili dal Pnrr. I professionisti avranno il compito di ‘controllori’ dei soggetti attuatori, evidenziando il ruolo di grande centralità e di dialogo con le strutture territoriali. Insomma, quella dell’esperto contabile si sta rivelando una delle professioni con maggiore visione sul futuro. Scegliere una professione ordinistica è una interessante opportunità per i giovani e credo che in questo momento storico possa essere anche particolarmente stimolante e appagante”. Lo ha detto Andrea Benetti, direttore dell’Isnec (Istituto Nazionale Esperti Contabili), a margine del focus “Una professione nuova: l’esperto contabile”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, nell’ambito del ‘Salone Nazionale dello Studente’, a Roma.

“I giovani hanno le idee molto chiare e per il loro futuro cercano di selezionare un lavoro che possa offrire soluzioni flessibili e concrete. Gli studenti che incontriamo – ha evidenziato Annamaria Belforte, coordinatrice della Cnpr al ‘Salone dello Studente’ – sono consapevoli della crisi economica in cui ci troviamo, hanno vissuto i terribili anni della pandemia e il primo obiettivo è individuare un percorso universitario in grado di rispondere alle esigenze della generazione ‘Z’ per accedere subito al mondo del lavoro. La figura professionale dell’esperto contabile può rappresentare una buona opportunità”.

