‘Black Adam’ da oggi al cinema, dopo i titoli di coda il colpo di scena

ROMA – Conto alla rovescia terminato per ‘Black Adam’. Il primo film sul supereroe DC, interpretato da Dwayne Johnson (alias The Rock) e diretto da Jaume Collet-Serra arriva infatti oggi, 20 ottobre, al cinema. Ciò che i fan si stanno chiedendo in queste ore è se ci saranno o meno delle scene dopo i titoli di coda. E noi siamo pronti a rispondere a questa domanda.

DI COSA PARLA ‘BLACK ADAM’: LA SINOSSI UFFICIALE

Nell’antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Utilizzate le sue nuove doti per vendetta, venne però imprigionato e divenne Black Adam. Dopo circa 5.000 anni Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

‘BLACK ADAM’, CAST

Johnson recita accanto ad Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella Notte a Miami”) nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo (“Tutte le Volte che Ho Scritto Ti Amo”) nel ruolo di Atom Smasher, Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”), Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”), Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) nel ruolo di Cyclone, Mo Amer (“Mo”, “Ramy”), Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) e Pierce Brosnan (“Mamma Mia! ” e James Bond) nel ruolo del Dr. Fate.

Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel e Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi della DC, tratti dai personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia con Toby Emmerich, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Walter Hamada, Adam Schlagman, Geoff Johns, Eric McLeod e Scott Sheldon nel ruolo di produttori esecutivi.

‘BLACK ADAM’, SCENE POST CREDITS

Terminata la visione del film, ad alto tasso di adrenalina ed effetti speciali, bisognerà restare seduti. C’è infatti una scena post credits al termine di ‘Black Adam’. Solo una, ma molto importante per il futuro dell’universo cinematografico di DC. La scena arriva a metà dei i titoli di coda e oltre a Black Adam ha come protagonisti altri due personaggi molto importanti. Uno di loro è un supereroe che i fan difficilmente immaginavano di rivedere.

