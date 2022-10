Nuovi ingressi nella casa del Gf Vip? Le anticipazioni della puntata del 20 ottobre

ROMA – Giovedì 20 ottobre torna l’appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip. E nella casa potrebbero esserci nuovi ingressi: i rumour riportano la volontà degli autori e di Alfonso Signorini di rimpolpare il cast, impoveritosi tra uscite spontanee e squalifiche per il caso Bellavia.

CHI È A RISCHIO ELIMINAZIONE

Nella puntata di lunedì nomination sono finiti Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Uno dei sei dovrà dunque abbandonare la casa questa sera.

NUOVE RIVELAZIONI SU PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE?

C’è molta attesa anche per i possibili nuovi sviluppi sul caso Mark Caltagirone. Lunedì è stato rivelato che Pamela Prati non andrà a processo per sostituzione di persona nella vicenda che riguarda il presunto figlio del sedicente imprenditore. È possibile che stasera Alfonso Signorini torni sulla vicenda.

TERESA LANGELLA NUOVA INQUILINA DEL GF VIP?

Tra i nuovi ‘vipponi’ potrebbe esserci Teresa Langella, che nei giorni scorsi sui social ha dato indizi di un possibile ingresso dalla porta rossa. L’ex tronista, che a ‘Uomini e donne’ ha conosciuto il suo attuale compagno Andrea Dal Corso, potrebbe portare nuovamente nella casa il tema della violenza sessuale, già trattato da Sara Manfuso. Langella nel 2021 ha infatti raccontato di essere stata vittima di violenze da parte di un medico, un chirurgo plastico a cui si era rivolta.

AL GF VIP ARRIVA UN EX NAUFRAGO?

Altri indizi su un possibile nuovo ingresso sono arrivati da una conversazione tra Giaele De Donà e Alberto De Pisis. I fan più attenti hanno ricostruito la possibile identità: si tratterebbe di Akash Kumar, modello indiano che ha partecipato a ‘L’Isola dei famosi’ nel 2021. Continuano a circolare anche i nomi di Dayane Mello e Helena Prestes, quest’ultima ex fiamma di Antonino Spinalbese.

