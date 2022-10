‘WarNews. L’informazione in guerra’: tornano le giornate del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo under 30

ROMA – Tornano a Torino e online da mercoledì 26 a sabato 29 ottobre le giornate del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. 18 appuntamenti con la partecipazione di 75 speaker, persone esperte provenienti dal mondo del giornalismo, dell’università, della comunicazione e della società civile.

L’associazione Amici di Roberto Morrione ha scelto come tema ‘WarNews. L’informazione in guerra‘. Saranno quattro giornate di incontri, proiezioni e dibattiti per analizzare il ruolo dell’informazione nel contesto attuale, tra guerre, crisi, conflitti noti e dimenticati.

“Ci ritroviamo oggi nel pieno di un conflitto armato in Europa che minaccia catastrofi nucleari. Parlare di “Informazione in guerra” è stata una scelta obbligata, quasi scontata, ma non per questo meno necessaria. Abbiamo voluto farlo chiamando a riflettere tutti quelli coinvolti, a partire dagli inviati, protagonisti delle cronache dai campi di battaglia, fino agli studenti, la prima generazione, dai tempi della II Guerra Mondiale, che si trova a fare i conti con la minaccia di un conflitto globale, che rischia di ipotecare il loro futuro” spiega Giovanni Celsi, presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione.

Le Giornate sono promosse dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la RAI, con il supporto dell’Otto per mille della Chiesa Valdese, della Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, della FNSI, dell’Usigrai, dell’Ordine dei Giornalisti, della Fondazione Circolo dei lettori, di OGR Torino, di Articolo 21, di Libera Piemonte e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

LE NOVITÀ: INCONTRI CON LE SCUOLE SUPERIORI, UN NUOVO PREMIO DEI GIOVANI DI LIBERA ALLA MIGLIORE INCHIESTA E L’INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI

Gli organizzatori hanno deciso di coinvolgere maggiormente i giovani di Torino e di riservare la prima presentazione delle inchieste alle Scuole Superiori della città. Grazie alla collaborazione con Libera Piemonte, dunque, gli autori e le autrici di questa edizione incontreranno gli studenti e concorreranno con i loro lavori ad nuovo riconoscimento, dal titolo Premio “Inchiesta Libera Giovani”, assegnato proprio dai giovani all’inchiesta che reputeranno migliore.

Per rendere più inclusive le giornate, da quest’anno è previsto l’interpretariato nella lingua dei segni degli eventi del pomeriggio e della sera di venerdì e sabato al Circolo dei Lettori e della serata più attesa, quella di premiazione, di sabato 29 ottobre in OGR. Il servizio di interpretariato sarà a cura dell’Ente Nazionale Sordi e della società cooperativa Segni di Integrazione Piemonte.

PREMIO BAFFO ROSSO A FRANCESCO ZIZOLA E TESTIMONE DEL PREMIO MORRIONE A CHIARA CAZZANIGA

Il fotografo Francesco Zizola riceverà il Premio Baffo Rosso 2022, mentre il Testimone del Premio Roberto Morrione 2022 è assegnato a Chiara Cazzaniga, giornalista di Chi l’ha visto Rai3.

Venerdì 28 e sabato 29 ottobre sarà allestita al Circolo dei lettori un’esposizione di fotografie e minidocumentari di Francesco Zizola.

LE VIGNETTE DI MAURO BIANI

Mauro Biani disegnerà delle vignette speciali, ispirate dalle cinque inchieste finaliste. Le vignette verranno mostrate durante la serata di premiazione.

ANTEPRIMA DELLE INCHIESTE

Dopo mesi di lavoro e silenzio, durante le giornate vengono presentate in anteprima nazionale le inchieste finaliste della undicesima edizione del Premio Morrione. Sarà inoltre possibile durante le quattro giornate vederle in anteprima e in esclusiva registrandosi nel sito www.premiorobertomorrione.it

IL PROGRAMMA

Si inizia mercoledì 26 ottobre con la serata di premiazione della sesta edizione del Premio Vera Schiavazzi. Il vincitore del concorso dialoga con Andrea Griva, presidente della SEI – School of Entrepreneurship and Innovation, sul tema “Imprese, persone e idee: il racconto di un ecosistema che cresce”.

Giovedì 27 ottobre sono previste tre iniziative in collaborazione con Libera Piemonte: la prima, alla Fabbrica delle “e” in Corso Trapani 91/b, dove le finaliste e i finalisti del Premio Roberto Morrione presentano le inchieste agli studenti delle Scuole Superiori di Torino. L’evento é coordinato da Francesco Cavalli, segretario generale del Premio Roberto Morrione, e si apre con i saluti di Maria José Fava, referente di Libera Piemonte; alle ore 18.00 al Comala, in Corso F. Ferrucci 65/A, si svolge l’incontro “Che lingua (ggio) parli? Le nuove forme del giornalismo per raccontare mafie e attualità” con i presidi universitari di Libera “Hyso Telharaj” e “Tina Motoc” di Torino, Sacha Biazzo, responsabile redazione inchieste Fanpage.it e tutor Premio Roberto Morrione, Silvia Boccardi, giornalista di Will Media, Daria Corrias, senior producer e commissioning editor per Tresoldi Rai Radio 3, modera Diego Gandolfo, giornalista, scrittore, giurato e già vincitore Premio Roberto Morrione; la sera alle 21.30, sempre al Comala, si tiene l’incontro “Compro una vocale. Le parole per raccontare il presente. Mafia, guerre, diritti” con Alessandra Ballerini, avvocata civilista esperta in diritti umani e immigrazione, Francesca Fiore e Sara Malnerich – Mammedimerda.it, blogger e scrittrici, Dina Lauricella, giornalista e scrittrice, Davide Mattiello, Fondazione Benvenuti in Italia, conduce Danilo De Biasio, direttore del Festival Diritti Umani di Milano.

Venerdì 28 ottobre, la giornata si apre con due dirette radiofoniche di Radio Rai: alle 8.30 Mara Filippi Morrione, portavoce del Premio, e i finalisti intervengono alla trasmissione Radio Anch’io di Rai Radio 1 condotta da Giorgio Zanchini; alle 10.00 va invece in onda Tutta la città ne parla di Rai Radio 3 condotta da Pietro Del Soldà.

Dalle 9.00 alle 13.00 al Circolo dei lettori, in via Bogino n. 9, si tengono tre incontri: il primo, “Kabul, il ritorno dei Talebani” con Giuliano Battiston, ricercatore, freelance, viaggiatore dialogherà con Stefano Lamorgese, giornalista di Report Rai3 e vice presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione; segue il secondo dibattito, “Afghanistan-Sri Lanka: conflitti tra rimozione e distrazione”, con Emanuele Giordana, giornalista, studioso delle culture dell’Asia; conclude la mattinata il panle “Come i conflitti scompaiono dall’agenda politica” con Barbara Schiavulli, giornalista freelance, direttrice di Radio Bullets, e il coordinamento di Gian Mario Gillio, giornalista di Riforma, portavoce del Circolo Articolo 21 Piemonte.

Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00, si svolge il dibattito “Aver cura del vero” con Monica Andolfatto, segretaria regionale Sindacato giornalisti Veneto, Laura Nota, professoressa ordinaria Università di Padova, Roberto Reale, giornalista e studioso di Media e Democrazia. Conduce Gian Mario Gillio, giornalista di Riforma, portavoce del Circolo Articolo 21 Piemonte.

Al termine dell’incontro Rosy Battaglia, giornalista e documentarista, e Giuseppe Giulietti, presidente giuria Premio Morrione e presidente della FNSI, consegnano la targa di Articolo 21 a Giuliana Busto, presidente Associazione familiari vittime dell’amianto Casale Monferrato, e a Nicola Pondrano, sindacalista, ex presidente del Fondo nazionale vittime amianto.

Dalle 17.00 alle 19.00 si tiene l’ultimo incontro del pomeriggio dal titolo “Le guerre di Assange” con gli interventi di Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Stefania Maurizi, giornalista e scrittrice, Gian Giacomo Migone, professore, già presidente della commissione Esteri Senato, Grazia Tuzi, coordinatrice del Comitato La mia voce per Julian Assange, e con la partecipazione speciale di John Shipton, padre di Julian Assange.

Coordina Vincenzo Vita, giornalista e Garante dell’associazione Articolo21.

“L’informazione e la guerra nel racconto degli inviati” è il titolo dell’ultimo incontro di venerdì 28 ottobre, alle 20.45 al Circolo dei lettori, con le testimonianze degli inviati in Ucraina: Azzurra Meringolo Scarfoglio, giornalista di Rai Radio 1 e del Gr, Ilario Piagnerelli, giornalista di Rai News 24, Nico Piro, giornalista del Tg3 Rai, Cecilia Sala, giornalista de Il Foglio e di Chora Media, e Nello Scavo, giornalista di Avvenire. Conduce Giulia Bosetti, giornalista di Presadiretta Rai3 e membro del direttivo del Premio Morrione.

Sabato 29 ottobre i lavori riprendono alle 9.00 con l’incontro “I confini giuridici dei e nei conflitti armati: le mine, le bombe, i resti, i processi” con Riccardo Labianco, ricercatore associato SOAS (School of Oriental and African Studies) della University of London. Segue il panel “Da Guantanamo allo Yemen: le guerre continuano” con Laura Silvia Battaglia, reporter, direttrice delle testate della Scuola di Giornalismo Università Cattolica di Milano.

Conduce Stefano Lamorgese, giornalista di Report Rai3 e vice direttore dell’ass. Amici di Roberto Morrione. Gli incontri terminano alle 13.00

Alle 15.00 apre il pomeriggio l’incontro “La RAI e le nuove sfide dell’informazione” con l’intervista di Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura, all’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes. Partecipa all’incontro Giuseppe Giulietti, presidente della giuria del Premio Roberto Morrione e presidente della FNSI.

Dalle 16.00 alle 17.00 Chiara Cazzaniga, giornalista di Chi l’ha visto? Rai3, e il fotografo Francesco Zizola sono i protagonisti del panel “Testimoni del nostro tempo”. A seguire le finaliste e i finalisti dell’undicesima edizione del Premio Roberto Morrione presenteranno le loro cinque inchieste (tre video, una radio – podcast e una multimediale). Sono in finale 13 under30 (Francesco Boscarol, Margherita Capacci, Cecilia Fasciani, Andrea Giagnorio, Marika Ikonomu, Alessandro Leone, Ludovica Iacovacci, Simone Manda, Ludovica Meacci, Sofia Nardacchione, Priscilla Ruggiero, Francesco Tedeschi, Sofia Turati). Partecipano alla presentazione i tutor 2022: Sacha Biazzo di Fanpage.it, Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini di Report Rai3, Maria Cuffaro del TG3, Arcangelo Ferri di Rai Radio 1 e GR, Francesco Piccinini di Deepinto.net, l’avvocato Giulio Vasaturo (tutor legale), Francesco Cavalli di Icaro Tv (tutor audio-video), Pietro Ferri Rai Com (tutor musicale), Stefano Lamorgese di Report Rai3 (tutor digitale).

Conduce Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura.

Si passa poi in OGR Torino, Corso Castelfidardo n. 22, per la serata finale di Premiazione della undicesima edizione del Premio Morrione, con l’assegnazione di quattro riconoscimenti: il Premio Roberto Morrione alla migliore inchiesta, il Premio Baffo Rosso a Francesco Zizola, il riconoscimento Testimone del Premio Roberto Morrione a Chiara Cazzaniga, e il nuovo Premio Libera Giovani alla inchiesta preferita dai giovani delle Scuole Superiori.

La serata è condotta da Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura, e sul palco si avvicenderanno: le finaliste, i finalisti e tutor del Premio Roberto Morrione, Paola Barretta, ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia e coordinatrice di Carta di Roma, Giovanni Celsi, presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Mara Filippi Morrione, portavoce dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Valentina Fries, giornalista di Riforma – Eco delle Valli Valdesi, Carlo Fuortes, a.d. RAI (d.c.), Gian Mario Gillio, direttore Agenzia stampa Nev e portavoce del Circolo Articolo 21 Piemonte, Giuseppe Giulietti, presidente della FNSI e presidente della giuria Premio Morrione, Mariangela Gritta Grainer, portavoce #NoiNonArchiviamo, Daniele Macheda, segretario generale dell’UsigRai, Roberto Natale, direttore Rai Per la Sostenibilità – ESG, Paolo Petrecca, direttore di Rainews24, Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti Piemonte, Andrea Vianello, direttore di GR e Rai Radio 1, Francesco Zizola, fotografo, Premio Baffo Rosso 2022, Andrea Zummo, referente di Libera Torino. Gli interventi musicali saranno a cura del rapper Tommy Kuti e di Dj Marteh. L’attore Claudio Castrogiovanni leggerà alcuni testi di Roberto Morrione.

Durante la serata di premiazione verranno mostrate le cinque vignette speciali disegnate da Mauro Biani per il Premio Roberto Morrione, una per ogni inchiesta finalista.

La serata è trasmessa in diretta nel canale Youtube e Facebook del Premio Morrione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ingresso gratuito sia in presenza che online.

A TORINO

– Gli incontri – dalla mattina di venerdì 28 ottobre al pomeriggio di sabato 29 ottobre – si tengono al Circolo dei lettori in via Bogino n. 9. L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. E’ possibile prenotare su www.circololettori.it

– La serata di premiazione di sabato 29 ottobre si svolge dalle ore 21.15 alle 23.00 in OGR Torino in Corso Castelfidardo n. 22. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti in sala.

ONLINE

– Sul sito www.premiorobertomorrione.it

– Sulla pagina facebook https://www.facebook.com/PremioRobertoMorrione

– Sul canale youtube

https://www.youtube.com/c/PremioRobertoMorrioneGiornalismoInvestigativo

LA RETE DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai,

con il contributo di Otto per Mille della Chiesa Valdese, Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo, Fondazione Circolo dei lettori, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, UsigRai, IND-International Network Distribution, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Associazione della Stampa Subalpina.

Il Premio è realizzato in partnership con ANMIL -Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Articolo21, Carta di Roma, Ente Nazionale Sordi e Segni di Integrazione Piemonte, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, Fiera del Libro di Iglesias, I Siciliani, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Libera Piemonte, OGR Torino, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, UCSI.

Sono media partner Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, Libera Informazione, Riforma.it, Radio Beckwith, ToRadio, Corriere della Sera Torino, La Repubblica Torino, La Stampa Torino.

Si ringraziano Rai News 24, RAI Italia, RAI Radio 1, RAI Radio 3, TGR, Rai Per la Sostenibilità, Rai Teche.

